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Artjoms Ļipins
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Уже на этой неделе в Риге выступит ЛУНА

ЛУНА на концерте в Риге

13 июня в квартале VEF выступит украинская звезда альтернативной поп-музыки ЛУНА выступит этим летом в Риге. На концерте будут представлены не только новые песни, но и любимые хиты.

ЛУНА - проект, запущенный в Киеве в 2015 году, за которым стоит певица, автор песен и музыкант Кристина Герасимова. Этот эксперимент в DIY-поп-музыке с ароматом романтики, получил от Vogue звание представителя украинской музыкальной революции.

ЛУНА стоит за своей музыкальной идентичностью на 100%, всегда создавая музыку, в которую верит сама и ее команда. Шелковистая меланхолия, переплетающаяся с большими клубными ритмами, создает своеобразную интерпретацию современной поп-музыки.

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