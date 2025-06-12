Ищи себя на фото В Риге выступили легендарные Scorpions

11 июня в Риге в Xiaomi Arēnā в рамках юбилейного концертного тура в честь своего 60-летия выступила легендарная рок-группа Scorpions. Специальным гостем стал латвийский певец Микс Галвановскис. Смотрите, как это было, в галерее TVNET+!
Напомним, это был единственный концерт в странах Балтии.
Коллектив образовался в 1965 году в Ганновере, Германия. Scorpions является легендарной хард-рок-группой, которая сформировала рок-сообщество.
Scorpions по праву считается одной из самых известных немецких рок-групп в истории, пик славы которой пришелся на 80-е годы. Их звукозаписи были проданы тиражом более 120 миллионов экземпляров, всего группа дала более 5000 концертов по всему миру.