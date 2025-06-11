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Artjoms Ļipins
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Фото В Риге замечен Константин Меладзе

Константин Меладзе.

Украинский продюсер и композитор Константин Меладзе был замечен в одном из ресторанов Риги. 

Этой новостью поделился сам ресторан Naples на своей странице в Facebook.

"У нас в гостях сам Константин Меладзе - человек, создавший множество популярных музыкальных произведений. На этот раз он побаловался у нас "симфонией вкусов". Спасибо за визит, Маэстро!" - гласит текст на странице заведения. 

Стоит сказать, что продюсер часто бывает в Латвии. В прошлый раз его со сцены поблагодарил брат - Валерий Меладзе. Кстати, у него запланирован концерт в Риге 28 июня. 

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Напомним, в конце мая Константин Меладзе объявил о закрытии музыкального проекта "ВИА Гра", выпустив прощальный сингл под названием Galileo.

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