Фото В Риге замечен Константин Меладзе

Этой новостью поделился сам ресторан Naples на своей странице в Facebook.

"У нас в гостях сам Константин Меладзе - человек, создавший множество популярных музыкальных произведений. На этот раз он побаловался у нас "симфонией вкусов". Спасибо за визит, Маэстро!" - гласит текст на странице заведения.

Стоит сказать, что продюсер часто бывает в Латвии. В прошлый раз его со сцены поблагодарил брат - Валерий Меладзе. Кстати, у него запланирован концерт в Риге 28 июня.

Напомним, в конце мая Константин Меладзе объявил о закрытии музыкального проекта "ВИА Гра", выпустив прощальный сингл под названием Galileo.