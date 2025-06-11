Ушел из жизни гитарист кантри-коллектива Klaidonis Валдис Ребукс

"Сообщаем, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни наш выдающийся гитарист, музыкант и юморист Валдис Ребукс! Выражаем глубочайшие соболезнования близким Валдиса!" - разместила сообщение группа в соцсетях.

У музыканта была инвалидность по зрению еще с детства. Он родился в Вентспилсе. У него была врожденная катаракта. Врачи что-то предпринимали, приходилось носить очки с толстыми линзами. Когда стало понятно, что учиться в обычной школе он не сможет, было решено отправить его в Ригу, в Страздумуйжскую среднюю школу-интернат (Центр развития для слабовидящих и незрячих детей). Там уже Валдис освоил все, что ему пригодилось в жизни - от элементарной ориентации в пространстве до основного и среднего образования.

В случае Валдиса врачи не могли особо помочь. Была возможность операции, но оперативное вмешательство - это всегда риск, а потому мужчина предпочитал жить с тем, что есть.

с самого детства Валдис полюбил кантри и шлягеры. Его мама играла на аккордеоне. Его тронула эта музыка. Čikāgas piecīši и Илмар Дзенис, да и все похожее, что можно было найти в Латвии на тот момент. Начинал Валдис с рок-музыки, но быстро понял, что это не совсем то, что его привлекает. Он хочет другого звучания. Совершенно случайно в музыкальном магазине он услышал, как кто-то играет на гитаре. Это был Каспарс Земитис. С этой встречи и начался путь Валдиса в мир кантри-музыки.



Кроме музыки Валдис Ребукс получил медицинское образование и выучился на медбрата. На полставки он работал в Латвийском центре морской медицины в Вецмилгрависе (Latvijas Jūras medicīnas centrs).

Интервью с Валдисом Ребуксом (2023 год):