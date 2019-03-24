Лайнер, терпевший бедствие у берегов Норвегии, буксируют в порт

Полиция сообщила, что с помощью вертолета на землю доставлено 338 человек из 1373 находящихся на борту Viking Sky. За раз вертолет может перевести 15-20 человек. 17 человек доставлены в больницу, пишет Rus.Postimees.

Руководящий спасательными работами Эйрик Валле подтвердил газете Verdens Gang, что ситуация стабильная и корабль буксируют в порт Молде, где уже встало солнце. По данным газеты, капитан корабля - финн.

По данным издания, на пароме Viking Sky произошла поломка двигателя, судно оказалось во власти шторма. С парома, вставшего на якорь неподалеку от Трондхейма, отправили сигнал бедствия и призыв о помощи.

Лайнер направлялся в Ставангер. По данным портала Maritime Bulletin, на борту находятся около 1500 человек при вместимости судна в 930 пассажиров. Лайнер был сооружен в 2017 году.

Reuters со ссылкой на представителя спасательной команды сообщает, что на борту находятся около 1300 человек.

В эвакуации участвуют четыре вертолета. Из-за сильного ветра спасательным лодкам пришлось повернуть назад. По словам спасателей, операция затянется надолго. В районе ЧП сложные погодные условия, сильный ветер и волны высотой 6-8 метров. Отмечается также, что данный участок считается одним из самых опасных на побережье Норвегии и усеян рифами.

Погодные условия были тяжелыми в связи с сильным ветром.

"Я в жизни не видел ничего, настолько страшного. Полет на вертолете приводил в ужас. Ветер был как торнадо", - сказала спасенная с борта лайнера пассажирка Джанет Джейкоб.

#VikingSky el crucero va a la deriva, rumbo a tierra.

Rescataron en helicóptero a 1.300 personas.

Detectó problemas con sus motores en una situación de mal tiempo junto a la costa de Hustadvika, Noruega. pic.twitter.com/7sH5tbDGs8 — airesbuenos (@airesbuenosweb) 23 марта 2019 г.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X — Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) 23 марта 2019 г.