Видео: в Тарту полицейские устроили масштабную погоню со стрельбой

По словам очевидцев, по району Аннелинна промчались со включенными проблесковыми маячками и сиреной минимум шесть (а по данным других, даже восемь) полицейских автомобилей, часть из них ехали по встречной полосе и пешеходной дорожке.

Полицейские около девяти часов вечера на улице Лайя дали сигнал остановиться автомобилю Ford, водитель которого проигнорировал распоряжении стражей правопорядка и начал уезжать.

Поскольку проигнорировавший распоряжение полиции водитель поехал на большой скорости и местами по пешеходным дорогам, то для предотвращения худшего и остановки автомобиля полицейские пустили в ход табельное оружие.

Одним выстрелом была пробита шина автомобиля. Полицейские задержали пытавшегося выбежать из автомобиля водителя.

За рулем был мужчина 1993 года рождения, у него нет водительских прав. По предварительным данным, он был нетрезв. Он был доставлен на экспертизу, результаты которой будут известны позже.