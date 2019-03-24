Видео: в Тарту полицейские устроили масштабную погоню со стрельбой

В субботу в девять часов вечера несколько полицейских автомобилей преследовали в Тарту автомобиль Ford Sierra, сообщает Rus. Postimees.
По словам очевидцев, по району Аннелинна промчались со включенными проблесковыми маячками и сиреной минимум шесть (а по данным других, даже восемь) полицейских автомобилей, часть из них ехали по встречной полосе и пешеходной дорожке.
Полицейские около девяти часов вечера на улице Лайя дали сигнал остановиться автомобилю Ford, водитель которого проигнорировал распоряжении стражей правопорядка и начал уезжать.
Поскольку проигнорировавший распоряжение полиции водитель поехал на большой скорости и местами по пешеходным дорогам, то для предотвращения худшего и остановки автомобиля полицейские пустили в ход табельное оружие.
Одним выстрелом была пробита шина автомобиля. Полицейские задержали пытавшегося выбежать из автомобиля водителя.
За рулем был мужчина 1993 года рождения, у него нет водительских прав. По предварительным данным, он был нетрезв. Он был доставлен на экспертизу, результаты которой будут известны позже.
Никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства.