Казахстан провел военный парад со смыслом

В Астане 7 мая впервые после 2018 года был проведен масштабный военный парад. Ряд экспертов заметил двойной смысл состоявшегося мероприятия.
В Казахстане 7 мая отметили День защитника Отечества, который с 2012 года является государственным праздником. Главным его событием стал военный парад на центральной площади Астаны - Тауелсыздык (Независимость. - Ред.).
Особое внимание к нему было приковано по двум причинам. Во-первых, это был первый парад с 2018 года. Позже их отменяли то в связи пандемией коронавируса, то "из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач". Во-вторых, некоторым сюрпризом для общественности стал тот факт, что официально проведение парада приурочили не столько к празднованию Дня защитника Отечества, а к "80-летию Победы в Великой Отечественной войне", которой в Казахстане, как и в России, придают огромное значение.
Токаев: искажение исторической правды о войне недопустимо
"Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества. В том числе и Казахстана. Те грозные дни показали, что война несет лишь горе и утраты, а мир - это бесценное богатство", - подчеркнул открывший военный парад в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, добавив, что в годы войны на фронт были призваны свыше 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев. Из них, отметил Токаев, "половина героически погибли, отдав свои жизни за светлое будущее следующих поколений соотечественников".
Более того, по словам президента Казахстана, поскольку в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех казахстанских граждан правду о войне. "Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Зашифрованные послания из Астаны
Впрочем, из публикаций в казахстанском сегменте социальных сетей следует, что и в выступлении президента Токаева, и в проведении военного парада в Астане было зашифровано сразу несколько посланий, которые адресовались, в том числе, России, куда президент Казахстана отправится 9 мая. Отмечается, что северному соседу было дано понять, что Казахстан рассматривает себя как субъект победы в Великой Отечественной войне, а не часть советского механизма.
В частности, в своем выступлении президент Токаев упомянул только имена казахстанских героев войны. В исторической части парада, во главе колонны служащих казахстанской армии, переодетых в военную форму 40-х годов, рядом с флагом Республики Казахстан несли флаг Победы 150-й стрелковой дивизии. В Казахстане считается, что именно этот флаг стараниями лейтенанта Кошкарбаева и рядового Булатова первым взмыл над Рейхстагом еще 30 апреля 1945 года - тогда как сержант Егоров и младший сержант Кантария сделали это на день позже.
Увидел в прошедшем на главной площади в Астане мероприятии особую дипломатичность президента Токаева и политолог Руслан Тусупбеков, не скрывающий своей приверженности национально-патриотической идее. "Мне понравилось, что и парад, и Токаев продемонстрировали преемственность нашему прошлому. Это такой хороший намек кому надо. Отмечалась преемственность современного Казахстана, его армии и обороноспособности страны от Золотой Орды, от Казахского ханства. Понятно, что раз Москва настаивает на определенной трактовке истории, мы не можем все поменять, изменить свою риторику. Но все же было показано - Казахстан тоже имеет отношение к Великой Победе, но мы идем своим путем", - заметил в беседе с DW Руслан Тусупбеков, также обратив внимание на слова Токаева, что Казахстан - это безопасное государство, которое способно себя защитить.
О чем президенты Казахстана ранее не упоминали
Несколько иного мнения придерживается главный редактор популярного в Казахстане независимого издания Orda Гульнар Бажкенова. По ее мнению, и президент Токаев, и само проведение военного парада, где было представлено большое количество российской техники, показали, что Казахстан оценивает итоги Второй мировой войны так же, как Москва.
"На мой взгляд, Казахстан никогда не рассматривал себя конкурентно России. Напротив, Казахстан всегда подчеркивает свой вклад в общую победу, - отметила Бажкенова. - Та же история с шествием "Бессмертного полка". Сколько было страстей вокруг его проведения до последнего времени?! Будет - не будет… Но во время военного парада в Астане он поставил точку в этом вопросе. Токаев прямо сказал, что в нашей стране пройдет шествие "Батырларга тагзым" ("Поклонись героям". - Ред.), посвященное казахстанским фронтовикам, во время которого его участники пронесут портреты своих участвовавших в войне родных. Ни Токаев, ни в прошлом Назарбаев ранее никогда не только прямо, даже косвенно не говорили об этой акции", - заметила в разговоре с DW Гульнар Бажкенова.
При этом Бажкенова обратила внимание, что рядом с Токаевым на параде в Астане находился прибывший с визитом в Казахстан генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам, назвав это символичным явлением. Ведь То Лам, как и Токаев будет присутствовать на параде на Красной площади в Москве.
Об отсутствии каких-либо разногласий между Москвой и Астаной по оценке итогов Великой Отечественной войны говорит и президент казахстанского Пен-клуба писатель Бигельды Габдуллин. Он уверен, что в этом вопросе не стоит искать "черную кошку в темной комнате", но в то же время отмечает, что Казахстан уже давно является независимым государством.
"Проводить или не проводить военный парад - это решение Казахстан принимает самостоятельно. Тем более, связанный с Днем Победы. Хотим мы этого или не хотим, это политизировать нельзя, 9 мая - это священный праздник для всех, для всех людей независимо от национальности. Эта победа над фашизмом заслужена нашими отцами и дедами. А то, что парад в честь 80-летия Победы провели 7 мая - ничего страшного в том не вижу. Историки говорят, что гитлеровцы подписали капитуляцию 8 мая. День раньше, день позже - не важно. Тем более, что Токаеву на 9 мая надо ехать в Москву", - отметил в беседе с DW писатель Бигельды Габдуллин.
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