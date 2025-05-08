Казахстан провел военный парад со смыслом

Более того, по словам президента Казахстана, поскольку в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех казахстанских граждан правду о войне. "Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Зашифрованные послания из Астаны

Впрочем, из публикаций в казахстанском сегменте социальных сетей следует, что и в выступлении президента Токаева, и в проведении военного парада в Астане было зашифровано сразу несколько посланий, которые адресовались, в том числе, России, куда президент Казахстана отправится 9 мая. Отмечается, что северному соседу было дано понять, что Казахстан рассматривает себя как субъект победы в Великой Отечественной войне, а не часть советского механизма.

В частности, в своем выступлении президент Токаев упомянул только имена казахстанских героев войны. В исторической части парада, во главе колонны служащих казахстанской армии, переодетых в военную форму 40-х годов, рядом с флагом Республики Казахстан несли флаг Победы 150-й стрелковой дивизии. В Казахстане считается, что именно этот флаг стараниями лейтенанта Кошкарбаева и рядового Булатова первым взмыл над Рейхстагом еще 30 апреля 1945 года - тогда как сержант Егоров и младший сержант Кантария сделали это на день позже.