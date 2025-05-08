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Тайны семьи эстонских политиков: от убийства питомца до избиения беременной женщины

Перевод: Ева Ойжинская
Случай насилия в Маарду.
Случай насилия в Маарду. иллюстрация: Artur Kuus

"В Маарду 42-летний мужчина толкнул свою бывшую сожительницу и ударил зятя. Точные обстоятельства произошедшего выясняются". Случай домашнего насилия, упомянутый в сообщении Департамента полиции и погранохраны (PPA) о происшествиях 23 января, можно было бы считать рядовым, если бы в центре внимания не оказался человек, считавшийся уважаемым в обществе и из известной семьи, сообщает Rus.Postimees.

Гестапо. Именно этим словом подытоживает десять лет совместной жизни с бывшим супругом тридцатилетняя Нателла, уроженка Грузии, которую в официальном полицейском сообщении обозначили как бывшую сожительницу и которая на тот момент находилась на пятом месяце беременности.

А упомянутый 42-летний мужчина - Павел Архипов (Центристская партия), неоднократно избиравшийся в состав Маардуского городского собрания, заместитель председателя местной комиссии по бюджету и член правления муниципального предприятия Kroodi Vesi OÜ.

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