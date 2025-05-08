Пострадавшая от инсульта пациентка обратилась с жалобой на больницу и требует компенсации

Жительница Екабпилсского края столкнулась с неприятной ситуацией в Екабпилсской региональной больнице. Обратившись в приемное отделение с подозрением на инсульт, она услышала, что ей придется ждать несколько часов. Женщина уехала в Даугавпилсскую региональную больницу, где ей диагностировали инсульт. Из-за потерянного времени у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. В Екабпилсском медучреждении ситуацию не прокомментировали, а Инспекция здравоохранения начала административный процесс, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает портал lsm.lv.
"Наплевали на человеческую жизнь", - так Алефтина Петрова охарактеризовала свой опыт в Екабпилсской региональной больнице. Когда ей стало плохо, муж отвез ее в лечебное учреждение, надеясь на немедленную помощь.
"Мы приехали, зашли в приемное отделение, а нам говорят: "У вас не острое состояние. Если хотите, можете остаться, но за плату", - вспоминает Петрова.
"Я начал им объяснять: говорю, у жены дезориентация, нарушения речи, - на что врач, или кто он там был, отвечает: "Это не острое. Ждите от трех до шести часов", - добавил ее муж Сергей.
Пара решила не ждать и поехала в Даугавпилсскую региональную больницу - дорога туда занимает примерно полтора часа. Там Алефтине диагностировали лакунарный церебральный инфаркт - это один из видов инсульта.
"У меня нарушена речь. В голове я понимаю, что нужно сказать, но не могу это выразить словами", - рассказала Петрова. Часто это случается? "Да. И рука слабая. Я не могу ни испечь, ни что-то помешать. Ничего".
Женщина уверена, что ее состояние было бы лучше, если бы помощь была оказана сразу - в Екабпилсе, особенно учитывая, что там работает Инсультное отделение.
"Инсультное отделение работает в режиме 24/7. Поэтому беспокоиться о том, что оно может быть закрыто, абсолютно не нужно".
Почему тогда Инсультное отделение не приняло конкретную пациентку? "Я не могу комментировать конкретный случай. Я не буду комментировать", - заявил председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвин Кейшс.
В Даугавпилсской региональной больнице также отказались комментировать ситуацию. В то же время неврологи подчеркивают, что при появлении симптомов инсульта правильное действие - вызвать Службу неотложной медицинской помощи. Так помощь можно получить быстрее, чем добираясь до приемного отделения самостоятельно.
Алефтина обратилась в Инспекцию здравоохранения с просьбой о компенсации в размере двух тысяч евро за нанесенный ей ущерб.
"В настоящее время начат процесс проверки, в рамках которого запрошена медицинская документация пациента из лечебных учреждений. Срок рассмотрения дела в Фонде врачебного риска - шесть месяцев", - сообщили в инспекции.
Компенсация стала бы для семьи серьезной поддержкой, поскольку Алефтине предстоит длительное лечение, а из-за проблем со здоровьем она некоторое время не сможет работать.
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