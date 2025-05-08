Пострадавшая от инсульта пациентка обратилась с жалобой на больницу и требует компенсации

"Наплевали на человеческую жизнь", - так Алефтина Петрова охарактеризовала свой опыт в Екабпилсской региональной больнице. Когда ей стало плохо, муж отвез ее в лечебное учреждение, надеясь на немедленную помощь.

"Мы приехали, зашли в приемное отделение, а нам говорят: "У вас не острое состояние. Если хотите, можете остаться, но за плату", - вспоминает Петрова.

"Я начал им объяснять: говорю, у жены дезориентация, нарушения речи, - на что врач, или кто он там был, отвечает: "Это не острое. Ждите от трех до шести часов", - добавил ее муж Сергей.

Пара решила не ждать и поехала в Даугавпилсскую региональную больницу - дорога туда занимает примерно полтора часа. Там Алефтине диагностировали лакунарный церебральный инфаркт - это один из видов инсульта.

"У меня нарушена речь. В голове я понимаю, что нужно сказать, но не могу это выразить словами", - рассказала Петрова. Часто это случается? "Да. И рука слабая. Я не могу ни испечь, ни что-то помешать. Ничего".