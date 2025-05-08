Науседа: у Литвы есть план Б на случай вывода США военных из Европы

"Литва не только думает о плане Б, но он у нее уже есть. Мы возлагаем большие надежды на прекрасное сотрудничество с Германией", - заявил глава государства в интервью новостному порталу 15min в среду.

Как сообщало агентство BNS, Германия взяла на себя обязательство разместить свою военную бригаду в Литве к концу 2027 года. В апреле прошлого года в Литву прибыл первый компонент бригады бундесвера, ответственный за планирование переброски бригады. Ожидается, что к концу этого года численность немецких военнослужащих увеличится до 500 человек.

"Их (немцев. - Прим. BNS) решение разместить бригаду в Литве и их приверженность этой цели, несмотря на все пертурбации, несмотря на то, что изначально не было ясности, будет ли эта бригада физически размещена, эта приверженность существует и последовательно выполняется, - сказал Науседа. - Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству".