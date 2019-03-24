Фирма бывшего советника Ушакова до сих пор не выплатила страховку за пожар в Рижском замке

Сейчас продолжаются два делопроизводства - уголовное дело по факту самого пожара, а в гражданском деле рассматривается вопрос о выплате страховой премии.

Принадлежащая Тейлансу страховая компания Baltijas apdrošināšanas nams и BAN в течение этих лет получила договоры со структурами Риги.

Еще в ноябре прошлого года вместе с двумя другими компаниями BAN получила договор на три миллиона на страхование здоровья работников Rīgas satiksme. Летом за 248 тысяч были застрахованы работники Rīgas meži.

Принадлежащая жене Тейланса брокерская фирма Attollo активно использовала возможность, что самоуправление может выбирать любое страховое брокерское предприятие, что в дальнейшем позволило без конкурса заключать многомиллионные договора с любым страховщиком. Так семья Тейланса обслуживала Rīgas satiksme и Rīgas namu pārvaldnieks.

Интересно, что именно в подотчетном Ушакову Rīgas namu pārvaldnieks карьера началась у двух связанных с Тейлансом людей. Одна из них - дочь Тейланса Элина. Сейчас она работает заместителем финансового директора Rīgas namu pārvaldnieks.

Дочь Тейланса не только работала на благо рижан, но и организовала частный бизнес. После требованияч Регистра предприятий открыть истинных владельцев офшорных компаний, выяснилось, что за зарегистрированной на Матльте фирмой Septentrio Holdings Ltd стоит дочь Тейланса. И этим офшорам принадлежит несколько фирм (LatOstTrans, NORD HOLDINGS, Kowloon Harbour Estates), зарегистрированных в Латвии. Одна обслуживает здание, где находится компания BAN. Другой фирме, как указано в документе о локальном планировании Рижской думы, принадлежит земля на Закюсале.

Три года назад сотрудница Rīgas namu pārvaldnieks Элина Тейлане стала владельцем спортивного внедорожника, на котором какое-то время ездил Нил Ушаков.

Возможно, совпадение, но автомобиль такой же марки и года выпуска можно увидеть в последней декларации, которую в СГД подал муж Тейлане Евгений Королс. Еще в начале 2012 года Королс был техником в Rīgas namu pārvaldnieks, однако стал директором технического управление и годом позже попал в правление. Именно с того времени Королс стал зятем Эрика Тейланса.

Сейчас третий год Королс является членом правления Rīgas siltums.