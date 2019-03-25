"Полчаса в лесу - 140 евро в кармане". В деревнях нашли новый вид заработка

В деревнях хорошим заработком стал сбор рогов - за большие и малые можно получить ощутимую сумму денег. Некоторые даже начали заниматься скупкой и перепродажей рогов за пределами Латвии, рассказали в передаче "900 sekundes" на LNT.
"Полчаса погулял по лесу - 140 евро в кармане", - заявил скупщик рогов оленей и лосей Виргиний Вилайтис. Он уже более пяти лет в Курземе занимается куплей и продажей рогов.
Однако, ему по-прежнему нравится и самому отправляться в лес и самому искать рога оленей.
"Я нашел одну пару рогов, положил на весы - 7,9 кг, уже 140 евро с копейками, за полчаса... Конечно, удача", - продолжил предприниматель.
Этой весной хорошие, большие рога, тяжелее двух кг, Виргиний закупает по цене 18 евро за кг, стоимость за более легкие рога - 15 евро за кг, а цена на старые, маленькие и испорченные - 5 евро за кг.
Цены достаточно высокие для того, чтобы уже появились мошенники.
"Люди, некоторые, берут рога, сверлят, складывают туда винты, гвозди, чтобы вес был побольше", - поделился Виргиний.
Он основал компанию и закупленные в Латвии рога везет в Австрию. Там их используют в производстве мебели.
Виргиний отмечает, что сбор рогов для многих деревенских людей стал значительным источником дохода. Поэтому многие стараются продать подороже.
В Латвии сбор рогов законодательством не регулируется. Поэтому их можно собирать без ограничений, конечно, принимая во внимание пожелания хозяев частных лесов. Как отмечают собиратели рогов, хозяева лесов редко возражают против честных соискателей.