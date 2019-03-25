"Полчаса в лесу - 140 евро в кармане". В деревнях нашли новый вид заработка

"Полчаса погулял по лесу - 140 евро в кармане", - заявил скупщик рогов оленей и лосей Виргиний Вилайтис. Он уже более пяти лет в Курземе занимается куплей и продажей рогов.

Однако, ему по-прежнему нравится и самому отправляться в лес и самому искать рога оленей.

"Я нашел одну пару рогов, положил на весы - 7,9 кг, уже 140 евро с копейками, за полчаса... Конечно, удача", - продолжил предприниматель.

Этой весной хорошие, большие рога, тяжелее двух кг, Виргиний закупает по цене 18 евро за кг, стоимость за более легкие рога - 15 евро за кг, а цена на старые, маленькие и испорченные - 5 евро за кг.

Цены достаточно высокие для того, чтобы уже появились мошенники.

"Люди, некоторые, берут рога, сверлят, складывают туда винты, гвозди, чтобы вес был побольше", - поделился Виргиний.

Он основал компанию и закупленные в Латвии рога везет в Австрию. Там их используют в производстве мебели.

Виргиний отмечает, что сбор рогов для многих деревенских людей стал значительным источником дохода. Поэтому многие стараются продать подороже.