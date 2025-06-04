Прокуратура просит адвокатов оценить действия их коллеги в деле Зейзы

Прокуратура обратилась в Совет присяжных адвокатов (ZAP) с просьбой оценить поведение адвоката Нормунда Шлитке, поскольку считает, что он сознательно распространял ложную информацию в связи с делом предпринимателя Оскара Зейзы, осужденного за нанесение телесных повреждений женщине.
Недовольство прокуратуры вызвано поведением адвоката в связи с делом нескольких лет давности, по которому Зейза был признан виновным и наказан за причинение легких телесных повреждений женщине. Весной этого года Зейза был задержан и временно заключен под стражу по подозрению в сексуальном преступлении против другой женщины, однако параллельно в публичном пространстве активно распространялись различные версии относительно событий прошлых лет.
В мае 2022 года был принят прокурорский приказ о наказании, согласно которому Зейза был признан виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений лицу, с которым он находился в постоянных интимных отношениях.
Прокуратура сообщила агентству LETA, что в уголовном деле, по которому в 2022 году Зейза был наказан за нападение на женщину, было решено не возобновлять расследование по вновь открывшимся обстоятельствам.
Принимая решение, прокурор изучил обстоятельства, указанные адвокатом потерпевшей Шлитке, и установил, что в них лишь в общих чертах подвергались сомнению выводы судебно-медицинской экспертизы и действия прокурора. В заявлении не упоминались такие травмы, как перелом основания черепа, множественные переломы носа и нетрудоспособность пострадавшей более года, о которых ранее публично заявлял адвокат. К заявлению также не были приложены медицинские документы, подтверждающие указанные диагнозы.
Таким образом, прокуратура сделала вывод, что отсутствуют такие обстоятельства, которые были бы неизвестны прокурору несколько лет назад и подтверждали бы совершение Зейзой более тяжкого преступления, чем то, за которое он был осужден.
Вместе с тем прокуратура считает, что Шлитке сознательно распространяет ложные сведения об этом деле в СМИ и социальных сетях, "дискредитируя прокуроров как недобросовестных представителей судебной власти, не действующих в интересах общества, и подрывая доверие к судебной власти в целом". По этой причине прокуратура обратилась в ZAP с просьбой оценить соответствие действий Шлитке этическим нормам.
Прокуратура подчеркивает, что расследование уголовного дела, в рамках которого в апреле текущего года Зейза был задержан по подозрению в совершении сексуального преступления, продолжается. Дела, связанные с насилием, имеют приоритет в работе правоохранительных органов, и при их расследовании особое внимание уделяется защите прав и интересов пострадавших.
Ранее сообщалось, что 28 апреля полиция задержала Зейзу по подозрению в возможных преступных действиях против нравственности и половой неприкосновенности личности. 21 мая он был освобожден из-под стражи по решению суда и сейчас ему назначены иные меры пресечения.
В настоящее время подозреваемый находится под полицейским надзором, ему запрещено выезжать из Латвии, связываться с возможной потерпевшей и приближаться к ней, а также использовать посредников для контактов с ней. Кроме того, подозреваемому предписано находиться по месту жительства в ночное время.
По данным портала Firmas.lv, Зейзе принадлежит компания Prax CW, занимающаяся торговлей топливом. Он также является членом правления компании Bosus, принадлежащей крупному топливному оптовику Straujupīte, владельцем которого является Юрис Зейза. В архиве агентства LETA указано, что ранее Оскар Зейза занимал должность директора по развитию в компании Straujupīte.
Представители Straujupīte ранее от комментариев агентству LETA отказались.
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