Прокуратура просит адвокатов оценить действия их коллеги в деле Зейзы

Таким образом, прокуратура сделала вывод, что отсутствуют такие обстоятельства, которые были бы неизвестны прокурору несколько лет назад и подтверждали бы совершение Зейзой более тяжкого преступления, чем то, за которое он был осужден.

Вместе с тем прокуратура считает, что Шлитке сознательно распространяет ложные сведения об этом деле в СМИ и социальных сетях, "дискредитируя прокуроров как недобросовестных представителей судебной власти, не действующих в интересах общества, и подрывая доверие к судебной власти в целом". По этой причине прокуратура обратилась в ZAP с просьбой оценить соответствие действий Шлитке этическим нормам.

Прокуратура подчеркивает, что расследование уголовного дела, в рамках которого в апреле текущего года Зейза был задержан по подозрению в совершении сексуального преступления, продолжается. Дела, связанные с насилием, имеют приоритет в работе правоохранительных органов, и при их расследовании особое внимание уделяется защите прав и интересов пострадавших.

Ранее сообщалось, что 28 апреля полиция задержала Зейзу по подозрению в возможных преступных действиях против нравственности и половой неприкосновенности личности. 21 мая он был освобожден из-под стражи по решению суда и сейчас ему назначены иные меры пресечения.

В настоящее время подозреваемый находится под полицейским надзором, ему запрещено выезжать из Латвии, связываться с возможной потерпевшей и приближаться к ней, а также использовать посредников для контактов с ней. Кроме того, подозреваемому предписано находиться по месту жительства в ночное время.

По данным портала Firmas.lv, Зейзе принадлежит компания Prax CW, занимающаяся торговлей топливом. Он также является членом правления компании Bosus, принадлежащей крупному топливному оптовику Straujupīte, владельцем которого является Юрис Зейза. В архиве агентства LETA указано, что ранее Оскар Зейза занимал должность директора по развитию в компании Straujupīte.

Представители Straujupīte ранее от комментариев агентству LETA отказались.