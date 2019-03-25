Дотянули... Возможно, придется разрабатывать новую реформу кассовых аппаратов

Заключение Госконтроля о реформе кассовых аппаратов, ее плюсах, минусах и проведении СГД должна проанализировать вместе с Министерством финансов, чтобы как можно скорее получить представление о плюсах этой реформы и дальнейших решениях, сказала Яунземе.

"Допускаю, что нужно просто установить разумный срок, когда должны быть введены кассовые аппараты определенной системы, потому что никакая реформа не может быть вечной. Однако нельзя исключать и возможность того, что придется разрабатывать новую реформу", - добавила гендиректор.