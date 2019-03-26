Маша и ее латвийская любовь: как он скинул 30 кг, и что творится в творческой семье

Напомним, художница Мария Санюк - уроженка Калининграда. Случайное знакомство с молодым человеком на концерте привело ее к смене страны проживания и свадьбе через пять месяцев.

Отвечая на вопрос о том, как они решились официально оформить отношения спустя всего несколько месяцев после знакомства, Маша честно ответила, что

решение нашлось само: замужество - это был единственный легальный способ находиться в Латвии с человеком, который ей дорог.

"Это было предложение выйти замуж от меня - ему", - смеясь, призналась девушка. И сейчас она понимает, как ей повезло.

ФОТО: из личного архива Марии Санюк

Сегодня пара уже два с половиной года живет в Латвии (в Юрмале), куда мы и позвонили. И в ходе разговора узнали много интересного. Например, как Виталий похудел на 30 килограммов.

"Он был большой, брутальный, бородатый и волосатый...

С того момента, как мы с ним познакомились, он скинул 30 килограммов, я слежу за его стилем, и он выглядит просто замечательно!"

- с гордостью констатирует Мария. Теперь, по ее словам, ей тоже надо быть на уровне.

ФОТО: из личного архива Марии Санюк

Мы уже упоминали, что Маша - художник, а Виталий серьезно увлекается музыкой.

Чем они занимаются сегодня, насколько сходятся во вкусах, как оценивают достижения друг друга, а главное - каким образом уживаются в быту два творческих человека?

"Наверное, это как пазл какой-то сложился", - говорит наша героиня. А подробнее - в очередном фрагменте видеозвонка.