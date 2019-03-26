Маша и ее латвийская любовь: как он скинул 30 кг, и что творится в творческой семье
Второй героиней нового проекта Русского TVNET о русскоязычных девушках из Латвии, нашедших свое счастье с любимыми из-за рубежа и сменивших место проживания, стала Мария, которая, казалось, не совсем вписывалась "в формат задуманного", но ее история показалась нам интересной и заслуживающей внимания.
Напомним, художница Мария Санюк - уроженка Калининграда. Случайное знакомство с молодым человеком на концерте привело ее к смене страны проживания и свадьбе через пять месяцев.
Отвечая на вопрос о том, как они решились официально оформить отношения спустя всего несколько месяцев после знакомства, Маша честно ответила, что
решение нашлось само: замужество - это был единственный легальный способ находиться в Латвии с человеком, который ей дорог.
"Это было предложение выйти замуж от меня - ему", - смеясь, призналась девушка. И сейчас она понимает, как ей повезло.
Сегодня пара уже два с половиной года живет в Латвии (в Юрмале), куда мы и позвонили. И в ходе разговора узнали много интересного. Например, как Виталий похудел на 30 килограммов.
"Он был большой, брутальный, бородатый и волосатый...
С того момента, как мы с ним познакомились, он скинул 30 килограммов, я слежу за его стилем, и он выглядит просто замечательно!"
- с гордостью констатирует Мария. Теперь, по ее словам, ей тоже надо быть на уровне.
Мы уже упоминали, что Маша - художник, а Виталий серьезно увлекается музыкой.
Чем они занимаются сегодня, насколько сходятся во вкусах, как оценивают достижения друг друга, а главное - каким образом уживаются в быту два творческих человека?
"Наверное, это как пазл какой-то сложился", - говорит наша героиня. А подробнее - в очередном фрагменте видеозвонка.
Просьба по-прежнему одна - не судите строго! Возможны технические неполадки - связь по Скайпу, сами понимаете... К тому же это полный экспромт без каких-либо купюр - с неподдельными эмоциями, что особенно ценно...