Как жил скоропостижно ушедший Давис Перконс

В субботу, 23 марта, в лесном массиве в Олайне около 15.30 без признаков жизни был найден Давис Перконс. Он пропал без вести ровно 3 месяца назад, 23 декабря 2018 года. Искала молодого парня, который являлся спортсменом, игроком сборной Латвии по регби, буквально вся страна. Как жил скоропостижно ушедший из жизни Давис?
Как уже сообщалось, по предварительным данным на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Возможно, это было самоубийство.
Точную причину смерти установят эксперты в ходе судебно-медицинской экспертизы.