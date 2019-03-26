Вт, 26.03.2019
Если человек, в погоне за здоровым образом жизни преувеличивает свои проблемы и избегает всего, что может казаться ему вредным, можно говорить о хелсизме как о негативном явлении. Анда Кивите-Уртане, исследователь RSU

Как жил скоропостижно ушедший Давис Перконс

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть

В субботу, 23 марта, в лесном массиве в Олайне около 15.30 без признаков жизни был найден Давис Перконс. Он пропал без вести ровно 3 месяца назад, 23 декабря 2018 года. Искала молодого парня, который являлся спортсменом, игроком сборной Латвии по регби, буквально вся страна. Как жил скоропостижно ушедший из жизни Давис?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#rugby #2018 #LV #nationalteam #win @transact_prorugby

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miesnieki čempioni 🏆#rkmiesnieki @transact_prorugby #rugby #champions

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇱🇻 #2018 #sightseeing #liepaja #photography #latvia

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏉🇱🇻 #rugby #rugbyeurope #latvia #lv #win #2017

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2017 #travel #vacation #explore #mountains #climbing #picoftheday

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#pokemon #pikachu @amsterdamrugbysevens @transact_prorugby #rugbysevens #rugby

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#latvia #rugby

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#vacation #egypt #2017 #tagil #sun #sunny #sunburnt

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#egypt #2017 #sunset #safari #desert

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#sightseeing #trip #lv #latvija #2016 #selfie #forest #trees #weekend #likeforlike

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#haircut #thuglife #tagsforlikes #igers #like4like #likeforlike

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#aglona #aglonasbazilika

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#klang#klang2015

A post shared by Dāvis Pērkons (@dpeerkons) on

Как уже сообщалось, по предварительным данным на теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Возможно, это было самоубийство. 

Точную причину смерти установят эксперты в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ