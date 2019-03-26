Как жил скоропостижно ушедший Давис Перконс

В субботу, 23 марта, в лесном массиве в Олайне около 15.30 без признаков жизни был найден Давис Перконс. Он пропал без вести ровно 3 месяца назад, 23 декабря 2018 года. Искала молодого парня, который являлся спортсменом, игроком сборной Латвии по регби, буквально вся страна. Как жил скоропостижно ушедший из жизни Давис?