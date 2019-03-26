"Мама, я жить не хочу". Как насилие в школах приводит наших детей в отчаяние

Высмеивание из-за размера одежды или лишнего веса, травля в школе или за ее пределами, обсуждение в закрытых группах в интернете. Это только некоторые из примеров насилия в латвийских школах. Статистика показывает, что каждый третий 15-летний подросток подвергался моббингу со стороны своих сверстников. В то же время родители отмечают, что руководство школы без особой охоты желает вникать в данные проблемы.

(Имена школьников и учителей изменены)

Каспар - ученик 5-го класса. Ему 12 лет. В первые три года отношения с одноклассниками были хорошими. Однако все поменялось в 4 классе, когда детей разделили по тематическим направлениям. Новые одноклассники заметили, что Каспар отличается. У него - лишний вес. Начались унижения и высмеивания.

"Его зажали в в угол, отобрали телефон и ударили об пол, ребенок выбежал в истерике зимой на улицу, звонил мне, чтобы я приехала и забрала его из школы. Таких эпизодов было несколько", - в отчаянии рассказывает мать мальчика.

Говоря о защите со стороны руководства школы, женщина отмечает, что не почувствовала большой заинтересованности в разрешении данной ситуации.

Мальчик чувствовал постоянный эмоциональный прессинг со стороны детей в школе.

"Снова было очередное издевательство. В классе кто-то дернул его за рубашку "ну, покажи, какой у тебя размер L или XL?". В один момент он просто сказал: мама, я не могу больше выдержать, я не хочу жить" - рассказывает женщина.

Эти слова она слышит от своего сына не в первый раз. Ситуацию усугубляет то, что многие одноклассники, которые раньше дружили с Каспаром, отвернулись от него и примкнули к агрессорам.

"Те, кто был друзьями, начали присоединяться к тем... и издеваться над Каспаром. Чтобы быть в одной компании, ведь там такие крутые парни" - отмечает мать мальчика.

А иногда слова о нежелании жить воплощаются в реальность. Так, согласно опубликованному исследованию "Самочувствие молодежи в странах Балтии",

в Латвии на 100 тыс жителей в возрасте от 15 до 19 лет самоубийством заканчивают 11 детей. В группе от 20 до 24 лет - 16 людей на 100 тыс.

Согласно информации Центра по профилактике и контролю заболеваний, с 2008 по 2017 год покончил с собой 41 ребенок в возрасте до 17 лет. Больше всего - это 16 и 17-летние подростки.

Насилие в кругу школьников - всегда актуальный вопрос

То, что насилие в школах становится все более актуальной проблемой порталу TVNET подтвердили в Госинспекции по защите прав детей (VBTAI) . 24 марта закончилась акция "Я выбираю говорить". В ее рамках дети и подростки могли позвонить на телефон доверия и получить консультации в связи с моббингом. Это вид психологического террора, как в эмоциональном, так и физическом виде.

В первые 2 дня специалисты VBTAI провели 70 консультаций.

Вне рамок акции на телефон доверия VBTAI за год поступило около 400 звонков. Приблизительно 300 из них - связаны с эмоциональным насилием.

Директор департамента инспекции по поддержке семей с детьми Аманда Вея утверждает: новые данные свидетельствуют, что выросло число случаев насилия в дошкольных учреждениях. Оно и физическое и эмоциональное.

Если раньше к нам обращались по поводу моббинга в школах, сейчас получаем звонки из дошкольных учреждений. Дети намного раньше сталкиваются с унижением, которое идет от других детей.

"Распространяется и новое веяние - ребенка унижают исключением его из социальной группы , например, из группы в WhatsApp, в которой обсуждаются все актуальные в классе вопросы", - объясняет Вея.

Что нужно делать директорам школ?

Как порталу TVNET рассказала представитель Минобразования Лаура Захарова, согласно правилам КМ, директор должен нести ответственность и предпринимать меры, если некий школьник несет опасность для других учащихся и для себя.

Также у директора есть все полномочия предотвратить конфликты между детьми.

"Если есть ребенок, который несет опасность для себя или других, он должен продолжать учебный процесс в другом помещении в присутствии учителя или социального педагога. Учеба в другом помещении может длиться от 1 урока до конца учебного дня" - говорится в правилах.

Кроме того, директор обязан известить родителей о поведении их чада или необходимом диалоге с школой.

Если поведение ребенка не меняется, должны быть привлечены другие специалисты. В данном случае школа должна обратиться в самоуправление, где будет созвано заседание специальной комиссии. Только она может принять решение о последующих действиях.

В свою очередь о случая насилия в школе должна среагировать Государственная служба качества образования, а также VBTAI.

Эмоциональное образование против насилия

Один из методов, как помочь детям контролировать свою агрессию - игра по контролю за негативными эмоциями. Ее применяют во многих латвийских школах.

Каждый участник "вслепую" выбирает карточку. Дети собираются в группы согласно надписи, которая находится на ней. Образовываются 4 группы: "Я успокоюсь", "Я подумаю", "Я буду применять социальные навыки", "Я буду поступать". Это четыре вида, которые могут уменьшить степень агрессии. С помощью карточки проговариваются ситуации, а один из элементов игры - метод релаксации, например, глубокое дыхание.

Как порталу TVNET рассказала классная руководитель Каспара Зане, во время такой игры удалось выяснить, почему один из подростков стал злым - его провоцировал одноклассник, который в итоге сам стал жертвой агрессии.