Индия сбила спутник и объявила себя четвертой космической державой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил об испытаниях противоспутниковой ракеты, в ходе которых был сбит космический спутник, передает портал "Медуза".
Индия — четвертая страна, у которой получилось создать и успешно испытать противоспутниковое оружие, написал премьер-министр в твиттере. Ранее это уже делали США, Россия и Китай.
По словам премьер-министра страны Нарендра Моди, Индия стала четвертой космической сверхдержавой.
О точной дате испытаний и других подробностей Моди не сообщил.
Издание The New York Times отмечает что, успех испытаний оружия ещё требует подтверждения.
Спутник находился на высоте 300 километров. По словам премьер-министра, страна не нарушила никаких международных договоров, а испытание не было направлено против какой-то определённой страны.