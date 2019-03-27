Индия сбила спутник и объявила себя четвертой космической державой

Индия — четвертая страна, у которой получилось создать и успешно испытать противоспутниковое оружие, написал премьер-министр в твиттере. Ранее это уже делали США, Россия и Китай.

По словам премьер-министра страны Нарендра Моди, Индия стала четвертой космической сверхдержавой.

О точной дате испытаний и других подробностей Моди не сообщил.

Издание The New York Times отмечает что, успех испытаний оружия ещё требует подтверждения.