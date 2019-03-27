Ср, 27.03.2019
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Индия сбила спутник и объявила себя четвертой космической державой

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил об испытаниях противоспутниковой ракеты, в ходе которых был сбит космический спутник, передает портал "Медуза".

Индия — четвертая страна, у которой получилось создать и успешно испытать противоспутниковое оружие, написал премьер-министр в твиттере. Ранее это уже делали США, Россия и Китай.

По словам премьер-министра страны Нарендра Моди, Индия стала четвертой космической сверхдержавой. 

О точной дате испытаний и других подробностей Моди не сообщил. 

Издание The New York Times отмечает что, успех испытаний оружия ещё требует подтверждения.

Спутник находился на высоте 300 километров. По словам премьер-министра, страна не нарушила никаких международных договоров, а испытание не было направлено против какой-то определённой страны.

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