Мэй может покинуть пост ради Brexit

27 марта Мэй пообещала депутатам от своей Консервативной партии, что уйдет в отставку, но только при одном условии: если парламент примет проваленное несколько раз соглашение о выходе из Евросоюза.

"Я готова уйти с этой должности раньше, чем планировала, чтобы добиться нужного для нашей страны и нашей партии", — сказала Мэй.

По ее словам, в случае выполнения условия она не будет мешать обсуждать отношения с Евросоюзом в будущем.

Отмечается, что Мэй уже заявляла об уходе с поста еще до запланированных на 2022 год выборов. Однако это обещание приумножает шансы на заключение соглашения Евросоюзом до 12 апреля.

В последний раз, 12 марта соглашение было отвергнуто большинством голосов.