Ср, 27.03.2019
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Мэй может покинуть пост ради Brexit

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Тереза Мэй

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти со своего поста, передает Reuters.

27 марта Мэй пообещала депутатам от своей Консервативной партии, что уйдет в отставку, но только при одном условии: если парламент примет проваленное несколько раз соглашение о выходе из Евросоюза.

"Я готова уйти с этой должности раньше, чем планировала, чтобы добиться нужного для нашей страны и нашей партии", — сказала Мэй.

По ее словам, в случае выполнения условия она не будет мешать обсуждать отношения с Евросоюзом в будущем. 

Отмечается, что Мэй уже заявляла об уходе с поста еще до запланированных на 2022 год выборов. Однако это обещание приумножает шансы на заключение соглашения Евросоюзом до 12 апреля.

В последний раз, 12 марта соглашение было отвергнуто большинством голосов.

27 марта палата общин начала обсуждение восьми альтернативных вариантов Brexit (в том числе и отмену выхода).

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