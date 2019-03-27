Ср, 27.03.2019
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Трамп потребовал очистить Венесуэлу от российских военных

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Владимир Путин и Дональд Трамп

ФОТО: AFP / Scanpix

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от России вывести своих солдат из Венесуэлы и предупредил, что для достижения этого "возможны все варианты". 

"Россия должна убраться", - заявил Трамп журналистам на встрече в Белом доме, где он принимал жену лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо - Фабиану Розалес.

Также в американском правительстве заявили, что некоторые из прилетевших в Венесуэлу российских военных - специалисты по кибербезопасности.

Вице-президент США Майк Пенс призвал Россию прекратить поддерживать президента Венесуэлы, а так же перейти на сторону Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства. 

"Соединенные Штаты рассматривают прибытие на этой неделе российских военных самолетов как явную провокацию", - сказал вице-президент журналистам.

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