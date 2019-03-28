Волдемарс Сургунтс почти всю свою жизнь прожил в Юрмале на улице Слокас 109. Земля у Волдемарса была в совместном владении с его племянницей. Женщина из-за финансовых трудностей долю своего имущества потеряла. В конце концов, новым совладельцем стало предприятие Raddo, которое быстро проявило интерес ко второй доле совместного имущества, где и живёт Волдемарс.

Вначале Волдемарсу предлагали 5000 евро за его участок земли, затем последовало ещё одно предложение, однако стороны не смогли договориться. В результате предприятие обратилось в суд и две судебные инстанции вынесли приговор о принудительном аукционе всего совместного имущества.

Маленький деревянный зелёного цвета домик, огород и сарай - именно тут проживает Волдемарс Сургунтс, которого родные и друзья зовут просто Валдис.

Будучи на пенсии, Валдис очень активен. Зарабатывает тем, что плетёт корзины, продаёт свои выращенные фрукты и овощи на каугурском рынке.

У Валдиса немного друзей. Можно сказать, что он ведёт отшельнический образ жизни. Никого не осталось.

Земля, на которой находится дом Валдиса, была в совместном владении с его племянницей. Однако когда племянница пережила серьёзные финансовые трудности, её доля попала во владение банка. В 2015 году её часть купила компания Raddo. Предприятие сразу же выразило интерес ко второй доле совместного владения, которое принадлежит Валдису.

Вначале предприятие предложило мужчине за его участок земли 5 000 евро, хотя кадастровая стоимость земли составляет 27 000 евро. Используя информацию общедоступных данных кадастровой системы, в этом убедился и портал TVNET. Следующее предложение было щедрее - 21 000 евро. Однако это предложение тоже не удовлетворило Валдиса, так как на эту сумму квартиру или дом в Юрмале пенсионер не сможет найти. Потому Валдис отклонил предложение Raddo.

Не имея возможности договориться, компания под предлогом нежелания оставаться в совладении обратилась в суд с иском о принудительном аукционе.

Нужно упомянуть, что компания Raddo уже попадала в поле зрения СМИ, когда в 2016 году передача De Facto расследовала случай, связанный с этим же, совместным владением. Тогда коллеги выяснили, что руководитель предприятия Роландс Умбрашко работал в одном офисе с судебным исполнителем Каспарсом Селецкисом, который через некоторое время после выхода сюжета от De Facto потерял свою должность из-за дисциплинарных нарушений.

Интересы человека и судебные лабиринты

В 2016 году в разговоре с племянницей Валдиса руководитель предприятия Роландс Умбрашко подтвердил, что хочет получить часть имущества Валдиса.

"Пройдёт аукцион и мы купим всё!", - говорит в скрытой записи Умбрашко.

Суд первой инстанции, так же как и суд апелляционной инстанции постановили, что нужно провести аукцион совместного имущества.

Адвокат Валдиса Регина Сиксна считает, что суд, вынося решение об организации аукциона, не взял в расчёт несколько существенных обстоятельств.

Главное из них - это заключенное в 2005 году соглашение между Волдемарсом и бывшей совладелицей о совместном использовании недвижимости. Этот договор зафиксирован в Земельной книге. Кроме того, договор сопровождается способом раздела совместного имущества в случае, если один из совладельцев пожелает отказаться от него.

Правда, так как было предусмотрено разделить имущество в том договоре, теперь невозможно. Это запрещают делать правила Юрмальской думы, которые были утверждены уже после подписания договора. Действующие правила не разрешают делить указанную в договоре площадь, так как она меньше минимальной делимой.

По словам Регины Сиксны, у Raddo до покупки конкретной недвижимости были все права и возможности ознакомиться со всеми договорами и трудностями, связанными с правопреемством.

А также с фактом того, что в соответствии с обязательными правилами Юрмальской думы недвижимость не может быть поделена на отдельные имущества.

Адвокат компании Raddo Илзе Гуде уверена, что соглашение об использовании совместной собственности с предприятием не связан. Адвокат говорит, что имущество можно разделить только тремя способами, предусмотренными Гражданским законом.

"Деление имущества, приобретённого в предполагаемых частях, а не в идеальных, возможно только тремя способами, которые предусмотрены Гражданским законом. Это имущество выкупает первый или второй совладелец, или же это имущество продается на аукционе", - говорит Гуде.

Изучив Гражданский закон, порталу TVNET представилась другая картина. Эти виды раздела имущества предусмотрены в статье 1075. Именно в ней есть важное примечание на случай, если совладельцы не могут сами договориться о способе раздела. В данном случае совладельцы исторически (Волдемарс и его племянница) договорились о способе раздела в договоре, который новый совладелец Raddo не признаёт.

То, что договор о совместном использовании связан и с третьей стороной, в этом случае с Raddo, порталу TVNET подтвердил независимый эксперт.

Юрист Томс Карлис Брокс сказал, что упомянутый договор связан и с третьей стороной.

"Согласно нынешней практике суда и Земельной книги договора о порядке пользования общим имуществом связаны с третьими персонами тогда, когда они внесены в Земельную книгу.

Следовательно, компания как третья сторона должна была принять во внимание, что, будучи новым совладельцем, она связана соглашением об использовании общего имущества", - говорит юрист.

"В то же время это не отнимает право требовать прекращения совладения", - добавил Брокс.

Как говорит адвокат Регина Сиксна, если компания Raddo захочет выйти из совладения то, это можно сделать без проведения аукциона имущества.

Компания Raddo имеет законное право продавать принадлежащие только себе части недвижимости в том виде, в каком приобрела, заключив договор купли-продажи, который никак не влияет на совладельца", - сказал адвокат.

Илзе Гуде говорит, что до того, как подать иск, она обратилась в Юрмальскую думу и получила справку о том, что участок земли не делится.

"Предприятие Raddo получило от Юрмальской думы справку о том, что эту недвижимость невозможно поделить согласно с правилами использования и застройки территории", - говорит Гуде. Однако это не совсем так.

Представитель Юрмальской думы Элита Цепурите рассказала, что предприятие действительно обращалось к думе. Однако запрос был другой. Компания Raddo спрашивала у Отдела городского планирования будут ли изменения в поправках к территориальной планировке раздела недвижимости по адресу Слокас 109.

Отдел городского планирования ответил, что предложение об уменьшении минимальной площади создаваемой земли будет рассмотрено, рассказала Цепурите. Предложение, о котором говорит Цепурите, в случае одобрения также предусматривает возможность поделить участок земли.

"С просьбой поделить участок земли, руководство Raddo не обращалось", - говорит представитель думы.

Вступление в совладение как бизнес-модель?

Руководителя предприятия Raddo Роландса Умбрашко TVNET пытался найти в офисе на улице Меркеля 9. По прибытию ворота были закрыты. Умбрашко не смогли встретить и в другом офисе, где он является членом правления. Позже предприниматель с порталом связался сам.

На вопрос о том, почему Raddo приобрела недвижимость, зная, что у неё есть сложности, Умбрашко ответил, что цель была привести имущество в порядок, а потом продать дальше.

"Мы покупаем свою недвижимость с целью перепродажи. Была мысль привести её в порядок и продать", - заявил предприниматель.

Также Умбрашко утверждает, что изначально между представителем Валдиса и бывшей совладелицей было соглашение продать всё имущество вместе.

"После переговоров с представителем совладельца, с бывшей владелицей, мы торговались обо всём. О всём имуществе в целом. Итак, в разговоре с бывшей владельцей мы пришли к ситуации, когда все выиграют от продажи всего разом. (..)", - заявил Умбрашко. Бывшая совладелица отрицает, что такое соглашение было.

10 января этого года Валдис в Верховный суд подал кассационную жалобу. Это последняя надежда Валдиса сохранить свой участок земли. Мужчина не знает, что начнётся, если решение суда будет в пользу проведения аукциона. Но одно он знает точно: