На следующей неделе начнет действовать система контроля средней скорости движения

Пилотный проект системы определения средней скорости движения предусматривает, что скорость транспортного средства фиксируется с учетом времени, которое оно проводит в пути от одного пункта до другого. Первая камера будет фотографировать номерной знак транспортного средства и фиксировать время пересечения этой границы, а вторая в конце участка повторно сфотографирует транспортное средство, чтобы потом в соответствии с методологией подсчитать, с какой средней скоростью транспортное средство перемещалось на конкретном участке дороги. Если средняя скорость движения окажется больше разрешенной на этом участке дороги, на автоводителя будет оформлен протокол об административном нарушении.