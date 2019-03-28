О главной ошибке мужчин в желании удовлетворить женщину...

"На эту деликатную тему женщины с мужчинами практически не разговаривают, мужчины между собой - тоже. Соответственно, женщинам остается только обсуждать это между собой - к сожалению, не очень плодотворно, потому что до мужчин эти жалобы не доходят", - говорит Алекс Мэй.

По мнению сексолога, эта ошибка неизбежно приводит к тому, что "репутация человека в глазах женщины как любовника просто разлетается в пыль.

Естественно, он об этом никогда не узнает, но если бы он услышал - его эго жестоко бы пострадало".

ФОТО: Как выглядят женщины во время оргазма

Итак, в чем же ошибка?

"Это слишком грубое отношение с клитором... Когда я готовил курс по куннилингусу, то был в шоке от того, какие советы дают мужчинам "эксперты"...

Представьте, что клитор - это теннисный мячик, а ваш язык - ракетка, и надо бить по этому мячику ракеткой до тех пор, пока женщина не достигнет оргазма.

Другие говорят, что надо изображать из себя вакуумную бомбу. Третьи утверждают, что партнершу следует положить на спину, плюнуть на средний палец и начать натирать ей клитор так, чтобы вашему пальцу стало горячо," - рассказывает Алекс Мэй в своем видеоблоге.

Сексолог призывает понять, что клитор - намного чувствительнее, чем даже головка пениса, советует использовать смазку и дает подробные рекомендации, как избежать главной ошибки при куннилингусе.