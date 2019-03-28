В связи с открытием Akropole перенесут остановки общественного транспорта

В связи с открытием торгово-развлекательного комплекса Akropole с 4 апреля меняется расположение остановок на ул. Саласпилс на маршрутах 15-го троллейбуса и 18-го автобуса, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Так, на 15-м троллейбусном маршруте и на 18-м автобусном маршруте в обеих направлениях вводится новая остановка "Kuzņecovs". В направлении центра города Риги остановка "Jāņavārti" будет перенесена немного назад в сторону Кенгарагса.
В направлении из центра города Риги остановка "Ķengarags" на маршрутах 15-го троллейбуса и 18-го автобуса будет закрыта. На 18-м маршруте автобуса в направлении конечного пункта "Dārziņi" остановка "Mūzikas skola" будет закрыта.