В связи с открытием Akropole перенесут остановки общественного транспорта

Так, на 15-м троллейбусном маршруте и на 18-м автобусном маршруте в обеих направлениях вводится новая остановка "Kuzņecovs". В направлении центра города Риги остановка "Jāņavārti" будет перенесена немного назад в сторону Кенгарагса.