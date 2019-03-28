Чт, 28.03.2019
В Латвии на 100 тысяч жителей в возрасте от 15 до 19 лет жизнь самоубийством заканчивают 11 детей. В группе от 20 до 24 лет - 16 людей на 100 тысяч. Исследование "Самочувствие молодежи в странах Балтии"

В связи с открытием Akropole перенесут остановки общественного транспорта

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Троллейбус 15-го маршрута в Кенгарагсе

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

В связи с открытием торгово-развлекательного комплекса Akropole с 4 апреля меняется расположение остановок на ул. Саласпилс на маршрутах 15-го троллейбуса и 18-го автобуса, сообщает предприятие Rīgas satiksme.

Так, на 15-м троллейбусном маршруте и на 18-м автобусном маршруте в обеих направлениях вводится новая остановка "Kuzņecovs". В направлении центра города Риги остановка "Jāņavārti" будет перенесена немного назад в сторону Кенгарагса.

В направлении из центра города Риги остановка "Ķengarags" на маршрутах 15-го троллейбуса и 18-го автобуса будет закрыта. На 18-м маршруте автобуса в направлении конечного пункта "Dārziņi" остановка "Mūzikas skola" будет закрыта.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ