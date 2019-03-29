Пт, 29.03.2019
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В России вступили в силу законы о "фейковых новостях"

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Кремль.

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу, 29 марта, в России вступили в силу законы, позволяющие суда накладывать штрафы и административные аресты за неуважение к властям, а также блокировать СМИ за публикацию "фейковых новостей".

Законы в этом году были приняты, несмотря на предупреждения активистов по защите прав человека, что эти факторы включают в себя цензуру и используются, чтобы выступать против свободы слова.

Громкие возражения критиков вызвал закон о "выражении неуважения к государственным символам", которые устанавливают большие денежные штрафы и административный арест на 15 суток за повторные нарушения.

Другой закон предусматривает, что прокуратура сможет решать, что является "ложными новостями", а контролеров СМИ наделили полномочиями потребовать информацию удалить.

Порталы, которые требованиям не подчинятся, будут блокированы.

Размеры штрафов могут достигать 1,5 миллиона рублей (примерно 20 000 евро), если фейковые новости оставят серьезные последствия или приведут к беспорядкам или смерти человека.

По мнению критиков, власти пытаются вынудить жителей России высказывать уважение Кремлю в то время, как рейтинги Путина падают, а экономические проблемы становятся серьезнее.

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