Ушаков отрицает обвинения Пуце; в случае отставки будет судиться

Мэр Риги Нил Ушаков отрицает все обвинения Министерства охраны среды и регионального развития, большая часть из которых связана с ранними событиями как в 2013, так и в 2016 году. В пятницу в разговоре с прессой Ушаков отметил, что речь может идти только о деятельности думы с 2017 года, кроме того, нельзя отзываться на формальные нарушения закона, сообщает агентство ЛЕТА.
Министерство констатировало ряд возможных нарушений в надзоре за предприятием Rīgas satiksme и и работе Рижской думы, по которым Ушакову нужно было дать пояснения.
Юрису Пуце, по словам Ушакова, стоило бы подумать о своих дальнейших действиях, если он собирается принимать решение об отставке мэра одной из столиц Европы. Противоправное решение он оспорит в суде.
Ушаков также отрицает обвинения в нарушении закона в покрытии убытков Rīgas satiksme, которые основывались на том, что самоуправление якобы ни разу не принимало решение об увеличении основного капитала предприятия, а только о вложениях в его капитал, чтобы компенсировать необходимые для социальных функций средства.
Если Нил Ушаков будет отправлен в отставку, его обязанности переймет вице-мэр Вадим Баранник.
Напомним, для дачи пояснений Ушакову была дана неделя, последним сроком было 28 марта.
В Министерстве пояснили, что его представители ознакомились с протоколами заседаний Рижской думы, ее комитета по финансам и административным делам и комитета по делам сообщения и связи, начиная с конца весны 2017 года, а также принятыми решениями держателя долей капитала Rīgas satiksme и принятым думой по отношению к предприятию решениям, начиная с конца весны 2017 года, и документами RS.
Оценивая ответы, документы, заявления и жалобы, которые министерство получило после прошедших в конце весны прошлого года муниципальных выборов, министерство, проведя юридическую проверку, зафиксировало возможные нарушения.