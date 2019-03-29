Ушаков отрицает обвинения Пуце; в случае отставки будет судиться

Министерство констатировало ряд возможных нарушений в надзоре за предприятием Rīgas satiksme и и работе Рижской думы, по которым Ушакову нужно было дать пояснения.

Юрису Пуце, по словам Ушакова, стоило бы подумать о своих дальнейших действиях, если он собирается принимать решение об отставке мэра одной из столиц Европы. Противоправное решение он оспорит в суде.

Ушаков также отрицает обвинения в нарушении закона в покрытии убытков Rīgas satiksme, которые основывались на том, что самоуправление якобы ни разу не принимало решение об увеличении основного капитала предприятия, а только о вложениях в его капитал, чтобы компенсировать необходимые для социальных функций средства.

Если Нил Ушаков будет отправлен в отставку, его обязанности переймет вице-мэр Вадим Баранник.

Напомним, для дачи пояснений Ушакову была дана неделя, последним сроком было 28 марта.

В Министерстве пояснили, что его представители ознакомились с протоколами заседаний Рижской думы, ее комитета по финансам и административным делам и комитета по делам сообщения и связи, начиная с конца весны 2017 года, а также принятыми решениями держателя долей капитала Rīgas satiksme и принятым думой по отношению к предприятию решениям, начиная с конца весны 2017 года, и документами RS.