Вторым вице-мэром Риги избран Вадим Баранник

32 из 47 участвовавших в голосовании депутатов думы проголосовали за утверждение Баранника вице-мэром, 15 - против, один голос оказался недействительным.

Баранник был единственным претендентом на эту должность, его кандидатуру выдвинул мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Таким образом, теперь в Риге два вице-мэра - Баранник и Олег Буров ("Честь служить Риге!").

Баранник является депутатом Рижской думы с 2009 года и долгое время возглавлял комитет по делам сообщения и транспорта.