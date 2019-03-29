Пт, 29.03.2019
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Вторым вице-мэром Риги избран Вадим Баранник

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Вадим Баранник

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня на внеочередном заседании Рижской думы вторым вице-мэром столицы избран депутат Вадим Баранник ("Согласие").

32 из 47 участвовавших в голосовании депутатов думы проголосовали за утверждение Баранника вице-мэром, 15 - против, один голос оказался недействительным.

Баранник был единственным претендентом на эту должность, его кандидатуру выдвинул мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Таким образом, теперь в Риге два вице-мэра - Баранник и Олег Буров ("Честь служить Риге!").

Баранник является депутатом Рижской думы с 2009 года и долгое время возглавлял комитет по делам сообщения и транспорта.

Депутаты задавали вопросы Барарннику дольше трех часов.

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