Президент Эстонии пробежала марш-бросок вместе с военнослужащими

«Сегодняшний старт — отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад», - сказала Кальюлайд, которая впервые участвовала в марш-броске.

У участников было восемь часов, чтобы пройти 30-километровый путь, который в основном пролегал на территории центрального полигона Сил обороны, но также и на прилегающей к нему территории. В экипировку военнослужащих Сил обороны и представителей силовых структур были служебное оружие и 10-килограммовый рюкзак, на них была полевая форма. Другие участники несли рюкзаки по 15 кг, но могли преодолеть дистанцию и без дополнительной ноши.