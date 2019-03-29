Пт, 29.03.2019
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Последние теледебаты перед выборами в Украине сорваны: Порошенко и Зеленский не пришли
Тимошенко пришла и сразу ушла

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ФОТО: AFP / Scanpix

На украинском общественном телеканале «UA: Первый» сорваны дебаты трех главных кандидатов в президенты Украины — Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

Как сообщает телеканал «Громадське», Порошенко и Зеленский не явились на дебаты. Тимошенко пришла, поблагодарила организаторов дебатов, принесла извинения и покинула студию.

«Ведущие и приглашенные журналисты начали уговаривать ее остаться, даже начали ставить острые вопросы, но она не поддалась», — сообщает«Украинская правда».

Выборы президента Украины пройдут в воскресенье, 31 марта. 

Как мы уже сообщали, украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский

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