Сб, 30.03.2019
История тюрьмы Браса начинается в 1905 году. За долгие годы эти кирпичные стены были местом отбывания наказания как для мужчин, так и для женщин и несовершеннолетних. Русский TVNET

Галкин и Лепс подстригаются у мастера в Риге

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ФОТО: скриншот

Элмар Кукъян работает парикмахером уже восемь лет, среди его клиентов есть и известные люди, например, юморист Максим Галкин и певец Григорий Лепс. Талантливый парикмахер рассказал изданию Privātā Dzīve, как ведут себя звезды российского шоу-бизнеса в кресле клиента. 

Кукъян, который подстригал Максима Галкина уже дважды, рассказал, что в жизни юморист показался ему гораздо спокойнее в отличие от того, какой он на сцене.

В свою очередь перед встречей с Лепсом парикмахер особенно волновался:

"Смотрел документальный фильм о Лепсе и видел, что он может быть груб, суров и требователен". 

Но реальность оказалась совсем иной: "Как только зашел в его номер в гостинице, почувствовал - такого простого человека я еще в жизни не встречал!

Такой настоящий мужик. Никакой звездной болезни".

Парикмахер поделился в социальных сетях несколькими фотографиями, на которых он запечатлен вместе с российскими звездами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before M.Galkin concert😎 #menshair #hairstyformen #fashion #fashionhaircut

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