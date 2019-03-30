Галкин и Лепс подстригаются у мастера в Риге

Кукъян, который подстригал Максима Галкина уже дважды, рассказал, что в жизни юморист показался ему гораздо спокойнее в отличие от того, какой он на сцене.

В свою очередь перед встречей с Лепсом парикмахер особенно волновался:

"Смотрел документальный фильм о Лепсе и видел, что он может быть груб, суров и требователен".

Но реальность оказалась совсем иной: "Как только зашел в его номер в гостинице, почувствовал - такого простого человека я еще в жизни не встречал!

Такой настоящий мужик. Никакой звездной болезни".