Галкин и Лепс подстригаются у мастера в Риге

Элмар Кукъян работает парикмахером уже восемь лет, среди его клиентов есть и известные люди, например, юморист Максим Галкин и певец Григорий Лепс. Талантливый парикмахер рассказал изданию Privātā Dzīve, как ведут себя звезды российского шоу-бизнеса в кресле клиента.
Кукъян, который подстригал Максима Галкина уже дважды, рассказал, что в жизни юморист показался ему гораздо спокойнее в отличие от того, какой он на сцене.
В свою очередь перед встречей с Лепсом парикмахер особенно волновался:
"Смотрел документальный фильм о Лепсе и видел, что он может быть груб, суров и требователен".
Но реальность оказалась совсем иной: "Как только зашел в его номер в гостинице, почувствовал - такого простого человека я еще в жизни не встречал!
Такой настоящий мужик. Никакой звездной болезни".
Парикмахер поделился в социальных сетях несколькими фотографиями, на которых он запечатлен вместе с российскими звездами.