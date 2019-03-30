В системе э-здоровья необходимо 29 улучшений

Список составлен с учетом мнения Латвийской ассоциации семейных врачей, Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, Латвийского общества фармацевтов, других профессиональных организаций, населения, а также на основе анализа самых часто задаваемых вопросов в службе поддержки электронного здравоохранения.

Список всех намеченных улучшений опубликован на сайте НСЗ в разделе "Электронное здравоохранение".