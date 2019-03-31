Выборы президента в Украине: фавориты избирателей уже проголосовали
Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко - три фаворита избирателей уже проголосовали. Однако в день выборов не обошлось без инцидентов.
Всего зарегистрировано 39 кандидатов в президенты.
Лидирует комик Зеленский, которого поддерживают от 20 до 30% избирателей.
Таким образом, он значительно опережает как Порошенко, так и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Последняя, согласно опросам, может ожидать примерно 17% голосов.
Юлия Тимошенко - в украинском правительстве с 1990 года. 2005 и 2007 год - возглавляла правительство страны. Несмотря на то, что она в политике уже давно - баллотируется только в третий раз.
Первая попытка (2010 г.) и проигрыш Януковичу стоили ей дорого. При Викторе Януковиче почти три года она провела в тюрьме "за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией".
Избирателям Юлия Тимошенко пообещала снизить цены на газ вдвое.
Петр Порошенко - действующий президент Украины. Был избран в мае 2014 года. Он стал первым политиком в Украине, которому удалось выиграть выборы в первом туре, однако за несколько лет правления рейтинг Порошенко существенно пал.
Один из богатейших жителей Украины. Выполнял как обязанности министра иностранных дел, так и министра экономики, а также был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также на выборах президента Украины уже зафиксированы первые нарушения, передаёт Корреспондент.net.
До 12:00 по местному времени полиция получила 284 заявления о нарушениях. Среди них сообщения о незаконной агитации, фотографировании бюллетеней, повреждения бюллетеней, подкуп избирателей, попытки вынести бюллетень за пределы участка, сообщает Корреспондент.net.
Также сообщается о драке на одном из избирательных участков и нанесении телесных повреждений члену избирательной комиссии.