Выборы президента в Украине: фавориты избирателей уже проголосовали

Всего зарегистрировано 39 кандидатов в президенты.

Лидирует комик Зеленский, которого поддерживают от 20 до 30% избирателей.

Таким образом, он значительно опережает как Порошенко, так и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Последняя, согласно опросам, может ожидать примерно 17% голосов.

Юлия Тимошенко - в украинском правительстве с 1990 года. 2005 и 2007 год - возглавляла правительство страны. Несмотря на то, что она в политике уже давно - баллотируется только в третий раз.

Первая попытка (2010 г.) и проигрыш Януковичу стоили ей дорого. При Викторе Януковиче почти три года она провела в тюрьме "за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией".

Избирателям Юлия Тимошенко пообещала снизить цены на газ вдвое.

Петр Порошенко - действующий президент Украины. Был избран в мае 2014 года. Он стал первым политиком в Украине, которому удалось выиграть выборы в первом туре, однако за несколько лет правления рейтинг Порошенко существенно пал.

Один из богатейших жителей Украины. Выполнял как обязанности министра иностранных дел, так и министра экономики, а также был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также на выборах президента Украины уже зафиксированы первые нарушения, передаёт Корреспондент.net.

До 12:00 по местному времени полиция получила 284 заявления о нарушениях. Среди них сообщения о незаконной агитации, фотографировании бюллетеней, повреждения бюллетеней, подкуп избирателей, попытки вынести бюллетень за пределы участка, сообщает Корреспондент.net.