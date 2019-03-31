В Украине начались президентские выборы

Всего зарегистрировано 39 кандидатов в президенты. Двое из них уже отказались участвовать в выборах.

Голосование должно проходить в два тура: первый - 31 марта, второй - 21 апреля.

До 10 апреля Центризбирком объявит результаты первого тура и будет принято решение о необходимости второго, передает Корреспондент.net. Скорее всего, если никому из кандидатов не удастся набрать более 50 процентов голосов, то будет проведён второй тур голосования.

Среди заявленных кандидатов — нынешний президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, телеведущий и комик Владимир Зеленский.

Стать кандидатом в президенты может только гражданин Украины в возрасте от 35 лет, знающий украинский язык и проживший последние десять лет на территории страны.

Корреспондент.net опубликовал данные последних соцопросов, где лидирует Владимир Зеленский, затем Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

О популярных кандидатах

ФОТО: AP/Scanpix

Петр Порошенко - действующий президент Украины. Был избран в мае 2014 года. Он стал первым политиком в Украине, которому удалось выиграть выборы в первом туре, однако за несколько лет правления рейтинг Порошенко существенно пал.

Из отчёта по предыдущим обещаниям: безвизовый режим с Евросоюзом, децентрализацию власти и избрание мэров крупных городов в два тура (раньше было в один), обещание не увеличивать полномочия президента.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Юлия Тимошенко - в украинском правительстве с 1990 года. 2005 и 2007 год - возглавляла правительство страны. При Викторе Януковиче почти три года провела в тюрьме "за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией".

Если её изберут, она пообещала пригласить в Украину лидеров стран, подписавших Будапештский меморандум (в том числе и президента России Владимира Путина), - и подать к России иск в Европейский суд по правам человека на сумму более 100 млрд. евро.

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Владимир Зеленский - бывший участник КВН, комик и киноактер. На темы политики стал говорить после фактического перехода Крыма под власть России.

Некоторые полагают, что Зеленский раскручивает сезон телесериала "Слуга народа", в котором он играет главную роль.