Ассоциация: в Латвии покупатели выбирают продукты по соотношению цены и качества

Латвийские покупатели очень прагматичны и выбирают продукты по соотношению их цены и качества, а также в зависимости от состава и производственного процесса, заявил в интервью агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис.
"Я сказал бы, что латыш очень прагматичен. Флажок Латвии или аусеклитис не очень повлияют на выбор. Покупатель оценивает соотношение качества к цене, знакомится с производственным процессом, составом продукта. Хотя стремление делать наиболее дешевые покупки присутствует, отношение к латвийским продуктам будет позитивным именно из-за названных свойств", - сказал он.
Крузитис отметил, что конкуренция между производителями высока, и они вынуждены думать о том, чтобы рыночная цена продукта соответствовала его ценности.
Определенное влияние на выбор продукта оказывают также упаковка и имидж производителя.