Ассоциация: в Латвии покупатели выбирают продукты по соотношению цены и качества

"Я сказал бы, что латыш очень прагматичен. Флажок Латвии или аусеклитис не очень повлияют на выбор. Покупатель оценивает соотношение качества к цене, знакомится с производственным процессом, составом продукта. Хотя стремление делать наиболее дешевые покупки присутствует, отношение к латвийским продуктам будет позитивным именно из-за названных свойств", - сказал он.