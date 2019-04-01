Строгий контроль и порядок: бухгалтерам нужно будет получать особую лицензию

Необходимость нововведений диктуется рекомендациями Moneyval и хаосом в этой сфере деятельности. Однако самую большую выгоду от введения лицензии получат крупные бухгалтерские компании. Снизится конкуренция.

А вот в числе проигравших - предприниматели малой руки и общества, для которых услуги бухгалтеров подорожают.

Госучреждения считают: в Латвии слишком много бухгалтеров и многие работают "подпольно", провоцируя рост "прачечных" для преступно нажитых средств.

Лицензирование предусмотрено для так называемых внештатных бухгалтеров, услугами которых пользуются малые и средние компании, которые не могут принять к себе на работу постоянного специалиста. По данным СГД, сегодня бухгалтерские услуги предоставляют более чем 7 тыс. фирм и индивидуальных коммерсантов.

На данный момент государство не предъявляет квалификационные требования к бухгалтерам. Финансовые отчеты может производить и ветеринар, и инженер, если ему, конечно, доверяют в компании этим заниматься. За неправильную бухгалтерию СГД наказывает не работника, а руководство компании. Новый порядок не снимает ответственности с начальства, но в случае серьезных просчетов спрос будет и с самих специалистов.

"Вопрос о приведении в порядок сферы уже стоит давно. И сами организации хотели бы большей прозрачности, особенно в свете борьбы с легализацией преступно нажитых средств. И конкретно наше задание - ввести лицензирование внештатных бухгалтеров, которые могут способствовать отмыванию денег", - заявил Илмар Шнуциньш, заместитель госсекретаря Минфина по вопросам налогов, таможни и бухгалтерии.

Грядущие изменения радуют ассоциацию и крупные бухгалтерские компании. До этого в профессиональных кругах обсуждалась возможность передачи полномочий по выдаче лицензий самим бухгалтерским организациям и уполномоченным представителям. Самой влиятельной в этом вопросе может быть Ассоциация бухгалтеров Латвийской республики.

Еепредставители утверждают: давно необходимо упорядочить сферу и ввести строгий квалификационный контроль, так как второсортные специалисты без образования демпингуют и портят репутацию всей профессии.

В Ассоциации утвреждают: перемены не усилят бюрократию и не поднимут цены.

Однако пока ясности в этом вопросе нет: бухгалтера выказывают сомнения, что лицензирование попадет в руки ассоциации, таким образом заставляя людей вступать в нее, проходить платные курсы и платить большие деньги за саму "корочку". Член правления ассоциации Лилита Бекере поясняет - никаких дополнительных курсов или получения сертификатов не надо.

"Меня, конечно, радует, что представители отрасли активно выступают с советом, с идеями и я не думаю, что это их самоцель - в обязательном порядке ввести лицензирование. Это предложение как альтернатива, но мы готовы и мы эту идею продвинем в Минфин" - заявила директор Управления по предотвращению легализации преступно нажитых средств СГД Агнесе Рудзите.

Цель СГД - введение лицензии для внештатных бухгалтеров, добиться того, чтобы они информировали о подозрительных клиентских сделках и не позволили им развиваться.

Она пообещала, что получение лицензии обойдется приблизительно в 50 евро.