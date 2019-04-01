Белорусский владелец санатория в Балдоне: Были планы, но Латвия - уже не та

Журналистам удалось списаться с нынешним владельцем балдонского санатория — гражданином Беларуси Дмитрием Асташенко. С латвийскими журналистами он общался впервые.

"Полагаю, что купил я его в другой Латвии и другой стране. Латвия — тогда и сейчас — это, все же, два разных государства, - объясняет, почему так и не удалось начать восстанавливать Балдонский санаторий Дмитрий Асташенко. - Пока со стройкой на паузе, хоть и были большие планы. Построить можно, но, как это все может работать, когда в стране врачей не найти?! Вы не хуже меня это знаете. Те, что остались, за работу не в Риге минимум попросят прибавку к зарплате процентов в 30. И не факт, что найти их удастся", - сообщил Асташенко в личной переписке.

Также, среди причин: нехватка клиентов. Дмитрий Асташенко делал ставку на пациентов из России, однако из-за нынешней политической и экономической ситуации их поток значительно сократился. А планировать загрузку санатория скандинавами и латвийцами было бы слишком оптимистично, пишет Асташенко.

И, что самое неприятное, говорит бизнесмен, он не знает, какие будут налоги в Латвии через три года. "В 2012-ом Рига казалась раем стабильности, по сравнению с Беларусью. Но сейчас все с точностью до наоборот", - сетует предприниматель. К слову сказать, местная краевая дума подняла владельцу санатория налог на недвижимость до максимума — 3%.

До лета владелец должен снести один из корпусов санатория, который находится в крайне плохом состоянии, он опасен для жизни. Этот проект уже подан в местное самоуправление, на днях его должны принять. Еще два корпуса — историческое здание и жилой корпус — необходимо законсервировать.