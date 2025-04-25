СМИ: США намерены потребовать от России признать право Украины на свою армию

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может выдвинуть этот вопрос во время следующей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным агентства, если будет достигнуто соглашение о том, что Украина может иметь собственную армию, это будет означать, что Путину придется отказаться от своей цели демилитаризации Украины.

Кроме того, США хотят, чтобы Россия передала Украине контроль над Запорожской АЭС, которую та захватила в начале полномасштабного вторжения.

По данным источников, после этого объект планируется передать под контроль Вашингтона, чтобы оснащать энергией обе стороны.

Впрочем, детали плана США еще могут измениться.

Кроме того, источники заявили журналистам, что США хотят обеспечить Украине переход через реку Днепр и возвращение оккупированной Россией части Харьковской области.