Зеленский: У Трампа на столе новый вариант мирного плана

"По предложению Соединенных Штатов появились и другие документы, и я считаю, что сегодня этот формат, этот документ - на столе у президента Трампа", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Его снова спросили о красных линиях в переговорах с Россией.

Президент Украины сказал, что не видит смысла говорить о красных линиях без полного прекращения огня.

Однако он добавил: "Ни одна вещь, которая противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть включена ни в одно соглашение".

Таким образом он повторно выразил свою позицию, что Киев не признает аннексию Крыма Россией.

Согласно одному из пунктов плана США, упомянутому в СМИ, Вашингтон готов "де-юре" признать Крым частью России и "де-факто" российский контроль над остальными оккупированными территориями Украины.

После высказываний президента Украины по поводу Крыма накануне пресс-секретарь Белого дома заявил, что терпение Трампа "на исходе", поскольку Зеленский, по его мнению, движется "в неправильном направлении" в вопросе мирных переговоров.

"Это так не работает. Если Россия говорит, что готова прекратить огонь, она должна прекратить свои массированные атаки на Украину. Но терпение? Это у украинцев заканчивается терпение, потому что именно мы подвергаемся нападению, и никто другой", - заявил Зеленский на пресс-конференции в ЮАР.