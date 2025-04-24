Инспекция здравоохранения: недовольство пациента - нарушение его прав

Шаберте акцентировала важность внедрения и реализации плана по защите прав пациентов, указав, что это укрепляет доверие общества к системе здравоохранения в целом. А это - ключевой элемент устойчивого и эффективного развития здравоохранения.

Она также подчеркнула: усиливающееся внимание к правам пациентов, как в глобальном масштабе, так и в Латвии, подчеркивает необходимость усиления ответственности медицинских учреждений и формирования системного подхода, ориентированного на конкретный результат. Это означает не только создание механизмов реализации прав пациентов, но и образовательные инициативы - как для медперсонала, так и для самих пациентов, чтобы они знали свои права и обязанности.

Кроме того, по словам Шаберте, в конфликтных ситуациях особенно важны быстрые действия, а знание прав пациента помогает либо избежать недоразумений, либо разрешить их - и таким образом эффективнее управлять сложными ситуациями.

Ранее агентство LETA уже сообщало, что в прошлом году Инспекция здравоохранения получила 117 жалоб от пациентов или их родственников по поводу нарушений прав пациентов - на 15% меньше, чем годом ранее. Из них 56 жалоб касались закрепленного в законе права на получение информации, включая сведения о состоянии здоровья и плане лечения. В 34 случаях нарушения были подтверждены.

Для сравнения: в 2023 году VI рассмотрела 138 заявлений по поводу нарушений прав на получение информации и вежливого отношения. И хотя в 2024 году жалоб стало на 15% меньше, они по-прежнему составляют 24% - то есть почти четверть - от общего числа жалоб на качество медицинской помощи. В прошлом году таких жалоб было 491.