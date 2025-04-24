Инспекция здравоохранения: недовольство пациента - нарушение его прав

Недовольство пациента отношением со стороны медицинского персонала, а также тем, что информация о его состоянии здоровья, диагнозе или результатах анализов объясняется непонятно или не объясняется вовсе - это не просто "проблема коммуникации", как это иногда принято называть, а прямое нарушение прав пациента. Об этом заявила руководитель Инспекции здравоохранения (Veselības inspekcija, VI) Антра Валдмане.
Как сообщили агентству LETA в Инспекции, для того чтобы подчеркнуть важность реализации прав пациентов, VI организует серию встреч в больницах. Сегодня состоялась первая такая встреча - с руководством и медицинским персоналом Даугавпилсской региональной больницы.
VI напоминает, что в Законе о правах пациента четко зафиксированы его права - на получение информации о возможности получения медицинских услуг, состоянии здоровья, плане лечения, а также право на медицинскую помощь, уважительное отношение, и право дать согласие или отказаться от лечения.
Во время встречи руководитель Департамента здравоохранения VI Ивета Хирша призвала медперсонал осознать: нехватка информации и отсутствие чуткости в общении с пациентом создают опыт, в котором человек чувствует себя покинутым и незащищенным. Медицинское учреждение - чужая, часто пугающая среда для пациента. Он болен, может испытывать боль - в отличие от врача, который находится в привычной обстановке и в добром здравии.
В свою очередь руководитель Юридического департамента VI Лаура Шаберте подчеркнула, что реализация прав пациента - это неотъемлемая часть современной системы здравоохранения. Она способствует соблюдению принципа человеческого достоинства, права на самоопределение, равенства и других прав человека в медицинской практике.
Шаберте акцентировала важность внедрения и реализации плана по защите прав пациентов, указав, что это укрепляет доверие общества к системе здравоохранения в целом. А это - ключевой элемент устойчивого и эффективного развития здравоохранения.
Она также подчеркнула: усиливающееся внимание к правам пациентов, как в глобальном масштабе, так и в Латвии, подчеркивает необходимость усиления ответственности медицинских учреждений и формирования системного подхода, ориентированного на конкретный результат. Это означает не только создание механизмов реализации прав пациентов, но и образовательные инициативы - как для медперсонала, так и для самих пациентов, чтобы они знали свои права и обязанности.
Кроме того, по словам Шаберте, в конфликтных ситуациях особенно важны быстрые действия, а знание прав пациента помогает либо избежать недоразумений, либо разрешить их - и таким образом эффективнее управлять сложными ситуациями.
Ранее агентство LETA уже сообщало, что в прошлом году Инспекция здравоохранения получила 117 жалоб от пациентов или их родственников по поводу нарушений прав пациентов - на 15% меньше, чем годом ранее. Из них 56 жалоб касались закрепленного в законе права на получение информации, включая сведения о состоянии здоровья и плане лечения. В 34 случаях нарушения были подтверждены.
Для сравнения: в 2023 году VI рассмотрела 138 заявлений по поводу нарушений прав на получение информации и вежливого отношения. И хотя в 2024 году жалоб стало на 15% меньше, они по-прежнему составляют 24% - то есть почти четверть - от общего числа жалоб на качество медицинской помощи. В прошлом году таких жалоб было 491.
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