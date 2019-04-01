Диванный марафон в Rīga Plaza: рижанка посидела 4 часа и получила за это 1000 евро

30 марта в центре моды и развлечений Rīga Plaza прошло самое комфортное в мире мероприятие - диванный марафон.
В мероприятии приняли участие 50 человек, которым предстояло высидеть 4 часа и 20 минут на 25-ти метровом диване. Чтобы получить призы, участников поддерживали болельщики в пижамах, ведь слоган нового сезон звучит так — "Зона комфорта!".
Главный приз - подарочную карту стоимостью 1000 евро получила победительница Беата из Риги.
Заявки на участие в марафоне подали 315 человек, а в финал попали 50. Все они боролись за главный приз - подарочную карту стоимостью 1000 евро. Осложнял задачу ведущий мероприятия Артурс Брейдакс, который то и дело предлагал участникам "сойти с дистанции". И кто-то действительно поддался на уговоры и выбыл из марафона.
Ход марафона в своих социальных сетях транслировали известные в Латвии инфлуенсеры, которые также брали интервью у участников.