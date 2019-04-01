Страшно красиво: смотрите, что видит пилот и, к счастью, не видят пассажиры

"Глядя на эти кадры, становится понятно, почему пилот назвал их именно так. Камера в кабине засняла момент приземления самолета в город Квинзтаун в Новой Зеландии. Первое, что поражает - это красота видов вокруг: пики гор, молочные облака... Просто загляденье!

Однако когда пилот внезапно ведет самолет по направлению к горе да еще и ныряет в облака - аж дух захватывает от страха.

Впрочем, уже через несколько секунд становится понятно, что курс выбран правильный. И правда хорошо, что этот момент не видели пассажиры. Так лучше для их же спокойствия", - говорится в комментарии к этому впечатляющему 4-минутному ролику.