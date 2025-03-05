ФОТО и ВИДЕО В Ригу вернулись авторы "Потока" с заработанным "Оскаром"

На площади хор исполнил гимн Латвии, а затем собравшиеся сделали памятные фотографии с авторами фильма.

"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" - в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

Получив награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку и повторил, что все мы в одной лодке и должны преодолеть наши разногласия и работать вместе.

"Гордимся и чествуем выдающегося Гинта Зилбалодиса и его команду - послов латвийской культуры (...). Особая радость за премию "Оскар", которая вписывает Латвию в историю мировой киноиндустрии", - отметили событие в Министерстве культуры.

"Поток" - это мультипликационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить, ему придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

Галерея: Создатели "Потока" на премии "Оскар"

В творческую группу фильма вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и сценарист Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссер Гюрваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

"Поток" завоевал уже более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус".

Некоторые награды, полученные командой "Потока", можно будет увидеть вживую - с 7 по 16 марта в Латвийском национальном художественном музее (LNMM) будут выставлены награда Европейской киноакадемии, "Золотой глобус" и "Оскар".

По словам кинокритика Диты Риетумы, Голливуд уже сейчас выражает интерес к авторам мультфильма, и Гинту Зилбалодису поступает множество различных предложений.

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