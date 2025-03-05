5 марта в 23:00 у памятника Свободы в Риге состоялась торжественная церемония встречи режиссера анимационного фильма "Поток" Гинта Зилбалодиса и его команды с первым в истории Латвии "Оскаром". TVNET следил за возвращением кинематографистов на родину - как в Рижском аэропорту, так и в центре Риги.
ФОТО и ВИДЕО ⟩ В Ригу вернулись авторы "Потока" с заработанным "Оскаром"
Репортеры TVNET сообщили, что самолет с командой мультфильма на борту приземлился в 22:22.
Режиссер Гинтс Зилбалодис признался собравшимся, что очень рад вернуться домой. Он отметил, что прошедший год стал невероятно успешным для анимации, и не скрывал радости от того, что фильм получил "Оскар".
Он также подчеркнул, что без поддержки коллег из Франции и Бельгии проект было бы невозможно реализовать.
Продюсер и соавтор сценария Матис Кажа добавил, что чувствует поддержку не только в Латвии, но и во всех странах, где показывают "Поток". Он подчеркнул, что для художников важно чувствовать признание.
После торжественной встречи в аэропорту, где для героев исполнили латвийский гимн, они отправились к памятнику Свободы.
Видео: Режиссера Гинта Зилбалодиса встречают у самолета
На мероприятие у памятника Свободы были приглашены жители и гости столицы. К 23:00 на площади вокруг монумента собрались сотни людей.
Видео: Сотни людей собрались у памятника Свободы в ожидании "Оскара"
Толпа скандировала "Молодцы!", "Поток! Поток!", раздавались овации.
Команда фильма прибыла на площадь на специальном автобусе Rīgas satiksme, оформленном в цветах латвийского флага с надписью "Vienā laivā" ("В одной лодке"). Автобус сопровождала Государственная полиция.
На площади хор исполнил гимн Латвии, а затем собравшиеся сделали памятные фотографии с авторами фильма.
"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" - в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".
Получив награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку и повторил, что все мы в одной лодке и должны преодолеть наши разногласия и работать вместе.
"Гордимся и чествуем выдающегося Гинта Зилбалодиса и его команду - послов латвийской культуры (...). Особая радость за премию "Оскар", которая вписывает Латвию в историю мировой киноиндустрии", - отметили событие в Министерстве культуры.
"Поток" - это мультипликационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить, ему придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
Галерея: Создатели "Потока" на премии "Оскар"
В творческую группу фильма вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и сценарист Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссер Гюрваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.
"Поток" завоевал уже более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус".
Некоторые награды, полученные командой "Потока", можно будет увидеть вживую - с 7 по 16 марта в Латвийском национальном художественном музее (LNMM) будут выставлены награда Европейской киноакадемии, "Золотой глобус" и "Оскар".
По словам кинокритика Диты Риетумы, Голливуд уже сейчас выражает интерес к авторам мультфильма, и Гинту Зилбалодису поступает множество различных предложений.
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