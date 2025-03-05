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ФОТО и ВИДЕО В Ригу вернулись авторы "Потока" с заработанным "Оскаром"

Обновлено 6 марта 2025, 00:29
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Режиссер Гинтс Зилбалодис с командой на красной дорожке в Рижском аэропорту
Режиссер Гинтс Зилбалодис с командой на красной дорожке в Рижском аэропорту Фото: TVNET GRUPA

5 марта в 23:00 у памятника Свободы в Риге состоялась торжественная церемония встречи режиссера анимационного фильма "Поток" Гинта Зилбалодиса и его команды с первым в истории Латвии "Оскаром". TVNET следил за возвращением кинематографистов на родину - как в Рижском аэропорту, так и в центре Риги.

Репортеры TVNET сообщили, что самолет с командой мультфильма на борту приземлился в 22:22. 

Режиссер Гинтс Зилбалодис признался собравшимся, что очень рад вернуться домой. Он отметил, что прошедший год стал невероятно успешным для анимации, и не скрывал радости от того, что фильм получил "Оскар".

Он также подчеркнул, что без поддержки коллег из Франции и Бельгии проект было бы невозможно реализовать.

Продюсер и соавтор сценария Матис Кажа добавил, что чувствует поддержку не только в Латвии, но и во всех странах, где показывают "Поток". Он подчеркнул, что для художников важно чувствовать признание.

После торжественной встречи в аэропорту, где для героев исполнили латвийский гимн, они отправились к памятнику Свободы.

Видео: Режиссера Гинта Зилбалодиса встречают у самолета

Гинтс Зилбалодис в Рижском аэропорту
Гинтс Зилбалодис в Рижском аэропорту Фото: Gints Bāliņš/TVNET

На мероприятие у памятника Свободы были приглашены жители и гости столицы. К 23:00 на площади вокруг монумента собрались сотни людей.

Видео: Сотни людей собрались у памятника Свободы в ожидании "Оскара"

Толпа скандировала "Молодцы!", "Поток! Поток!", раздавались овации.

Команда фильма прибыла на площадь на специальном автобусе Rīgas satiksme, оформленном в цветах латвийского флага с надписью "Vienā laivā" ("В одной лодке"). Автобус сопровождала Государственная полиция.

На площади хор исполнил гимн Латвии, а затем собравшиеся сделали памятные фотографии с авторами фильма.

"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" - в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

Получив награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку и повторил, что все мы в одной лодке и должны преодолеть наши разногласия и работать вместе.

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"Гордимся и чествуем выдающегося Гинта Зилбалодиса и его команду - послов латвийской культуры (...). Особая радость за премию "Оскар", которая вписывает Латвию в историю мировой киноиндустрии", - отметили событие в Министерстве культуры.

"Поток" - это мультипликационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить, ему придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

Галерея: Создатели "Потока" на премии "Оскар" 

В творческую группу фильма вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и сценарист Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссер Гюрваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

"Поток" завоевал уже более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус".

Некоторые награды, полученные командой "Потока", можно будет увидеть вживую - с 7 по 16 марта в Латвийском национальном художественном музее (LNMM) будут выставлены награда Европейской киноакадемии, "Золотой глобус" и "Оскар".

По словам кинокритика Диты Риетумы, Голливуд уже сейчас выражает интерес к авторам мультфильма, и Гинту Зилбалодису поступает множество различных предложений.

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