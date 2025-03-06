Богданов говорит, что к такому решению он пришел, когда учился в российском Государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Там он прошел жесткий отбор, в ходе которого из 500 потенциальных студентов было отобрано 50. Так актер попал на экспериментальный курс Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

В интервью актер поясняет, что на тот момент был план остаться в России, но внутреннее чувство мешало ему принять гражданство, несмотря на советы окружающих, что это будет более выгодно с финансовой точки зрения. "Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что я почувствовал что-то неладное. Я не хотел отказываться от латвийского гражданства, я оставил открытой дверь, через которую могу вернуться. Я боялся потерять свою принадлежность к Латвии", - объясняет он.

Вадим также не скрывает, что еще до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он считал себя гражданином мира, но эти события заставили его пересмотреть свою позицию.

"Скажем так, теперь я осознанный патриот Латвии с любовью к родине. Я задал себе вопросы, и у меня есть ответ, что сегодня в случае необходимости я бы пошел защищать Латвию. Я по-хорошему завидую латышам, которые с гордостью рассказывают о достижениях своего народа, например, о фильмах, праздниках, латвийских авторах. Это чувство национальной гордости очень вызывает зависть", - говорит Богданов.

Полную версию интервью читайте в номере журнала Kas Jauns? от 4 февраля.

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