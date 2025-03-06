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Кажа: "Поток" в России и Беларуси показывают нелегально

Перевод: rus.tvnet.lv
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Кадр из анимационного фильма "Поток"
Кадр из анимационного фильма "Поток" Фото: publicitātes

По соглашению с дистрибьюторским агентством Charades оскароносный анимационный фильм "Поток" запрещен к показу в России и Беларуси, подтвердил агентству LETA продюсер и соавтор сценария Матис Кажа.

Как заметило агентство LETA, информация о "Потоке" доступна на ряде российских и белорусских порталов, в том числе на отдельных сайтах кинотеатров. Также фильм можно нелегально скачать на различных торрент-трекерах. Между тем, например, на сайте кинотеатра развлекательного центра Falcon club в Беларуси доступна информация о мультфильме, который находится в репертуаре.

Кажа допускает, что мультфильм в России и Беларуси могут показывать нелегально, поскольку подобные прецеденты уже были и у других фильмов.

"Фильм - лауреат "Золотого глобуса", теперь и обладатель "Оскара", к тому же он без слов и предназначен для семейного просмотра. Думаю, это заманчиво, чтобы так делать", - считает Кажа.

Агентство Charades в официальном заявлении режиссёру фильма Гинту Зилбалодису подтвердило, что никогда не продавало, не подписывало соглашений и не давало разрешения на коммерческое распространение или демонстрацию фильма на фестивалях в Беларуси и России.

Charades поясняет, что отказ от сотрудничества с какой-либо организацией в России и Беларуси был принят по согласованию с режиссером перед мировой премьерой фильма на Каннском фестивале в прошлом году, когда показом "Потока" были заинтересованы компании из России и Беларуси.

"Мы ни при каких обстоятельствах не пойдем против вашего желания и свяжемся с кинотеатрами, которые незаконно показывают фильм в России и Беларуси, чтобы попытаться остановить показ "Потока", - заявили в Charades.

Как сообщалось ранее, "Поток" создан в сотрудничестве трёх стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five.

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