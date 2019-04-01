Штаб Зеленского опроверг слухи о союзе с Тимошенко

В штабе фаворита избирателей Украины Владимира Зеленского опровергли слухи об объединении с партией Юлии Тимошенко, а также планы назначить ее премьер-министром в случае победы комика, сообщает "Укринформ".
Спикер штаба Дмитрий Разумков сообщил, что не было никаких переговоров с Юлией Тимошенко.
"Премьерство — это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия "Слуга народа" в большом объеме появится только осенью", — заявил Разумков.
Как сообщалось, депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем рассказал в день выборов, что между штабами Тимошенко и Зеленского уже идут переговоры об альянсе. По его словам, Зеленский пообещал Тимошенко пост премьер-министра.
В штабе самой Тимошенко пока никаких заявлений по этому поводу не было.