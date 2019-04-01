Пн, 1.04.2019
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Штаб Зеленского опроверг слухи о союзе с Тимошенко

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Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

В штабе фаворита избирателей Украины Владимира Зеленского опровергли слухи об объединении с партией Юлии Тимошенко, а также планы назначить ее премьер-министром в случае победы комика, сообщает "Укринформ".

Спикер штаба Дмитрий Разумков сообщил, что не было никаких переговоров с Юлией Тимошенко.

"Премьерство — это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия "Слуга народа" в большом объеме появится только осенью", — заявил Разумков.

Как сообщалось, депутат Верховной рады и журналист Мустафа Найем рассказал в день выборов, что между штабами Тимошенко и Зеленского уже идут переговоры об альянсе. По его словам, Зеленский пообещал Тимошенко пост премьер-министра.

В штабе самой Тимошенко пока никаких заявлений по этому поводу не было. 

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