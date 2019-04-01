Выборы в Украине: Что значит становление комика президентом?

Три с половиной года назад на украинском телевидении начался показ сериала "Слуга народа". Главный герой - учитель, который хочет стать президентом Украины. В стране, где деньги и олигархи длительное время доминировали в политике, такое развитие событий очаровало.
Сериал приобрел в стране огромную популярность. Главную роль в сериале исполнил украинский комик Владимир Зеленский.
После прошедшего в воскресенье первого тура выборов лидирует именно он, и это означает, что "сериальный президент" находится в одном шаге от должности президента, сообщает BBC.
У Зеленского не было традиционных предвыборных мероприятий и речей, так же как и не было никаких видео с захватывающими речами в социальных сетях.
Отсутствие опыта в политике 41-летний Зеленский считает скорее преимуществом и открыто признаёт, что у него нет твёрдых политических взглядов.
"Нет ожиданий - нет разочарований", - одно из ярчайших предвыборных высказываний Зеленского.
В конце января корреспондент BBC провёл день вместе с Зеленским. Это произошло тогда, когда Зеленский подал заявку на президентские выборы.
Принимая во внимание то, что Зеленский - комик, он и в жизни создаёт впечатление приятного и жизнерадостного человека.
То, что его политические взгляды в процессе формирования, было понятно ещё из его предвыборной кампании.
Он высказался, что, по его мнению, жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь "новую личность, какое-нибудь человечное лицо".
Галерея: Выборы в Украине
В беседе с корреспондентом BBC Зеленский заявляет о намерении прекратить стрельбу на востоке Украины, но не дает конкретных идей относительно того, как он собирается это сделать.
Похожая ситуация ещё с одним важным для Украины вопросом - эмиграцией жителей из страны.
Каналом, на котором транслируется "Слуга народа", владеет бизнесмен Игорь Коломойский. Часть украинских и большинство российских СМИ связывают его с президентской кампанией Владимира Зеленского.
Оппоненты Зеленского не раз высказывались, что будет слушать то, что ему посоветует Коломойский.
Как сообщает портал Meduza, также Тимошенко может договориться с Зеленским о премьерстве. Депутат Верховной рады Мустафа Найем рассказал в день выборов, что между штабами Тимошенко и Зеленского уже идут переговоры об альянсе.
По его словам, Зеленский пообещал Тимошенко пост премьер-министра.
После подсчета данных более чем с половины участков, комик Владимир Зеленский получает 30,2% голосов, значительно оторвавшись от действующего президента Петра Порошенко — 16,6%.
Оба попадают во второй тур выборов. Хоть Зеленский и лидирует, ему это совсем не гарантирует победы во втором туре.
Портал "Украинская правда" сообщал, что Порошенко заявил после первого тура, что хотел бы провести с Зеленским публичные дебаты. Зеленский принял предложение.
Накануне голосования оба политика отказались от телевизионной дискуссии с участием Тимошенко.