Пн, 1.04.2019
Клип "Страшно" - злободневное эссе о страхе и свободе, которое одновременно отсылает к теракту в Беслане, массовому убийству в Керчи и подростковым протестам. Shortparis

Выборы в Украине: Что значит становление комика президентом?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Зеленский

ФОТО: SCANPIX

Три с половиной года назад на украинском телевидении начался показ сериала "Слуга народа". Главный герой - учитель, который хочет стать президентом Украины. В стране, где деньги и олигархи длительное время доминировали в политике, такое развитие событий очаровало. 

Сериал приобрел в стране огромную популярность. Главную роль в сериале исполнил украинский комик Владимир Зеленский.

После прошедшего в воскресенье первого тура выборов лидирует именно он, и это означает, что "сериальный президент" находится в одном шаге от должности президента, сообщает BBC.

У Зеленского не было традиционных предвыборных мероприятий и речей, так же как и не было никаких видео с захватывающими речами в социальных сетях. 

Отсутствие опыта в политике 41-летний Зеленский считает скорее преимуществом и открыто признаёт, что у него нет твёрдых политических взглядов.

"Нет ожиданий - нет разочарований", - одно из ярчайших предвыборных высказываний Зеленского.

В конце января корреспондент BBC провёл день вместе с Зеленским. Это произошло тогда, когда Зеленский подал заявку на президентские выборы.

Принимая во внимание то, что Зеленский - комик, он и в жизни создаёт впечатление приятного и жизнерадостного человека. 

То, что его политические взгляды в процессе формирования, было понятно ещё из его предвыборной кампании.

Он высказался, что, по его мнению, жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь "новую личность, какое-нибудь человечное лицо". 

Галерея: Выборы в Украине  

В беседе с корреспондентом BBC Зеленский заявляет о намерении прекратить стрельбу на востоке Украины, но не дает конкретных идей относительно того, как он собирается это сделать.

Похожая ситуация ещё с одним важным для Украины вопросом - эмиграцией жителей из страны. 

Каналом, на котором транслируется "Слуга народа", владеет бизнесмен Игорь Коломойский. Часть украинских и большинство российских СМИ связывают его с президентской кампанией Владимира Зеленского.

Оппоненты Зеленского не раз высказывались, что будет слушать то, что ему посоветует Коломойский.

Как сообщает портал Meduza, также Тимошенко может договориться с Зеленским о премьерстве. Депутат Верховной рады Мустафа Найем рассказал в день выборов, что между штабами Тимошенко и Зеленского уже идут переговоры об альянсе.

По его словам, Зеленский пообещал Тимошенко пост премьер-министра.

После подсчета данных более чем с половины участков, комик Владимир Зеленский получает 30,2% голосов, значительно оторвавшись от действующего президента Петра Порошенко — 16,6%.

Оба попадают во второй тур выборов. Хоть Зеленский и лидирует, ему это совсем не гарантирует победы во втором туре.

Портал "Украинская правда" сообщал, что Порошенко заявил после первого тура, что хотел бы провести с Зеленским публичные дебаты. Зеленский принял предложение.

Накануне голосования оба политика отказались от телевизионной дискуссии с участием Тимошенко.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ