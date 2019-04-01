Выборы в Украине: Что значит становление комика президентом?

Сериал приобрел в стране огромную популярность. Главную роль в сериале исполнил украинский комик Владимир Зеленский.

После прошедшего в воскресенье первого тура выборов лидирует именно он, и это означает, что "сериальный президент" находится в одном шаге от должности президента, сообщает BBC.

У Зеленского не было традиционных предвыборных мероприятий и речей, так же как и не было никаких видео с захватывающими речами в социальных сетях.

Отсутствие опыта в политике 41-летний Зеленский считает скорее преимуществом и открыто признаёт, что у него нет твёрдых политических взглядов.

"Нет ожиданий - нет разочарований", - одно из ярчайших предвыборных высказываний Зеленского.

В конце января корреспондент BBC провёл день вместе с Зеленским. Это произошло тогда, когда Зеленский подал заявку на президентские выборы.

Принимая во внимание то, что Зеленский - комик, он и в жизни создаёт впечатление приятного и жизнерадостного человека.

То, что его политические взгляды в процессе формирования, было понятно ещё из его предвыборной кампании.

Он высказался, что, по его мнению, жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь "новую личность, какое-нибудь человечное лицо".

Галерея: Выборы в Украине

В беседе с корреспондентом BBC Зеленский заявляет о намерении прекратить стрельбу на востоке Украины, но не дает конкретных идей относительно того, как он собирается это сделать.

Похожая ситуация ещё с одним важным для Украины вопросом - эмиграцией жителей из страны.

Каналом, на котором транслируется "Слуга народа", владеет бизнесмен Игорь Коломойский. Часть украинских и большинство российских СМИ связывают его с президентской кампанией Владимира Зеленского.

Оппоненты Зеленского не раз высказывались, что будет слушать то, что ему посоветует Коломойский.

Как сообщает портал Meduza, также Тимошенко может договориться с Зеленским о премьерстве. Депутат Верховной рады Мустафа Найем рассказал в день выборов, что между штабами Тимошенко и Зеленского уже идут переговоры об альянсе.

По его словам, Зеленский пообещал Тимошенко пост премьер-министра.

После подсчета данных более чем с половины участков, комик Владимир Зеленский получает 30,2% голосов, значительно оторвавшись от действующего президента Петра Порошенко — 16,6%.

Оба попадают во второй тур выборов. Хоть Зеленский и лидирует, ему это совсем не гарантирует победы во втором туре.

Портал "Украинская правда" сообщал, что Порошенко заявил после первого тура, что хотел бы провести с Зеленским публичные дебаты. Зеленский принял предложение.