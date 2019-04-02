Как разбудить тело к весне?
С наступлением весны дни становятся длиннее и светлее, воздух - теплее, солнце светит чаще, и вместе с пробуждением природы от зимнего сна пора бы проснуться и телу.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите делится советами о том, как подготовить организм к этому теплому и активному времени года.
"Весной мы, с одной стороны, инстинктивно становимся более деятельными, энергичными, как будто пробуждаемся от зимнего сна, однако с другой стороны - если не будем тщательно за собой следить, очень быстро можем нанести вред здоровью:
за время холодов тело, возможно, израсходовало накопленные резервы и стало более восприимчивым к различным вирусам и инфекциям. К тому же погода обманчива
- она может казаться более теплой и солнечной, чем есть на самом деле, поэтому нужно соблюдать осторожность и дать телу постепенно привыкнуть к новой ситуации", - рассказывает Лайла Залите.
#1 Больше бывать на свежем воздухе
В зимние месяцы мы проводим в помещениях больше времени, чем следовало бы. Повышение температуры воздуха, обилие света по утрам и вечерам - отличная причина для того, чтобы больше находиться на улице, на свежем воздухе - это поможет вернуть силы и стимулировать образование иммунных клеток.
#2 Начать заниматься умеренной физической активностью
Независимо от того, была ли физическая активность частью ваших будней зимой, весна - как нельзя более подходящее время для того, чтобы подвигаться, и лучше всего на свежем воздухе.
Прогулки, походы, поездки на велосипеде, бег и гимнастика на свежем воздухе, к тому же в кругу семьи и друзей пойдут на пользу и телу, и эмоциональному состоянию.
Движение улучшает самочувствие, укрепляет естественные защитные силы организма, а также стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, что особенно важно именно весной.
#3 Постепенно переходить на весенний гардероб
Одна из самых распространенных весенних ошибок - в первые же теплые и солнечные дни отказываться от шарфов, шапок, перчаток и менять зимний гардероб на весеннюю одежду. Переход на более тонкую одежду с окончанием зимы должен быть постепенным, тело должно акклиматизироваться.
Результатом слишком резкой смены одежды в лучшем случае может стать простуда, в более тяжелых случаях - даже воспаление мочевыводящих путей, менингит и др.
#4 Проращивать и есть зелень
Чтобы весной регулярно получать достаточное количество витаминов и минеральных веществ, которые подстегивают обмен веществ и дают энергию, рекомендуется включать в рацион пророщенную зелень - например, рукколу, кресс-салат, семена редиса. Зелень можно как добавлять в блюда, так и использовать в качестве закуски.
#5 Пить лимонную воду, березовый и кленовый сок
В преддверии теплого времени года стоит более тщательно следить за количеством употребляемой жидкости. В повседневной жизни рекомендуется пить воду с лимоном:
она улучшает микрофлору и способствует ощелачиванию организма, помогает освободиться от разного рода воспалений, стимулирует пищеварение и улучшает работу печени.
Кроме того, весной стоит использовать возможность вернуть себе бодрость при помощи березового и кленового сока. Соки благоприятно воздействуют на работу всего организма, однако стоит помнить о том, что они содержат довольно много сахара, поэтому употреблять их нужно в умеренном количестве.