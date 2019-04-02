Как разбудить тело к весне?

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите делится советами о том, как подготовить организм к этому теплому и активному времени года.

"Весной мы, с одной стороны, инстинктивно становимся более деятельными, энергичными, как будто пробуждаемся от зимнего сна, однако с другой стороны - если не будем тщательно за собой следить, очень быстро можем нанести вред здоровью:

за время холодов тело, возможно, израсходовало накопленные резервы и стало более восприимчивым к различным вирусам и инфекциям. К тому же погода обманчива

- она может казаться более теплой и солнечной, чем есть на самом деле, поэтому нужно соблюдать осторожность и дать телу постепенно привыкнуть к новой ситуации", - рассказывает Лайла Залите.

#1 Больше бывать на свежем воздухе

В зимние месяцы мы проводим в помещениях больше времени, чем следовало бы. Повышение температуры воздуха, обилие света по утрам и вечерам - отличная причина для того, чтобы больше находиться на улице, на свежем воздухе - это поможет вернуть силы и стимулировать образование иммунных клеток.

#2 Начать заниматься умеренной физической активностью

Независимо от того, была ли физическая активность частью ваших будней зимой, весна - как нельзя более подходящее время для того, чтобы подвигаться, и лучше всего на свежем воздухе.

Прогулки, походы, поездки на велосипеде, бег и гимнастика на свежем воздухе, к тому же в кругу семьи и друзей пойдут на пользу и телу, и эмоциональному состоянию.

Движение улучшает самочувствие, укрепляет естественные защитные силы организма, а также стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, что особенно важно именно весной.

#3 Постепенно переходить на весенний гардероб

Одна из самых распространенных весенних ошибок - в первые же теплые и солнечные дни отказываться от шарфов, шапок, перчаток и менять зимний гардероб на весеннюю одежду. Переход на более тонкую одежду с окончанием зимы должен быть постепенным, тело должно акклиматизироваться.

Результатом слишком резкой смены одежды в лучшем случае может стать простуда, в более тяжелых случаях - даже воспаление мочевыводящих путей, менингит и др.

#4 Проращивать и есть зелень

Чтобы весной регулярно получать достаточное количество витаминов и минеральных веществ, которые подстегивают обмен веществ и дают энергию, рекомендуется включать в рацион пророщенную зелень - например, рукколу, кресс-салат, семена редиса. Зелень можно как добавлять в блюда, так и использовать в качестве закуски.

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#5 Пить лимонную воду, березовый и кленовый сок

В преддверии теплого времени года стоит более тщательно следить за количеством употребляемой жидкости. В повседневной жизни рекомендуется пить воду с лимоном:

она улучшает микрофлору и способствует ощелачиванию организма, помогает освободиться от разного рода воспалений, стимулирует пищеварение и улучшает работу печени.