12-летние отношения Андриса Даугавиньша распались

Комментируя их развод, Андрис сказал: "В том-то и дело, что отношения начинаются и заканчиваются. Это просто жизнь".

Всего месяц назад Андрис и Занда были замечены вместе на премьере многосерийного фильма "Незваные гости".

"То, что мы не пара, не мешает нам вместе посещать мероприятия. Я всегда стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми", - сказал Даугавиньш.

Как известно, Андриса и Занду познакомил ныне покойный путешественник Янис Вайшля. Разница в возрасте между ними составляла 26 лет. Актер отметит свой 56-й день рождения 7 апреля.

Подробности читайте в первоапрельском номере журнала Privātā Dzīve!

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