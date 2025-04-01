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12-летние отношения Андриса Даугавиньша распались

Перевод: rus.tvnet.lv
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Андрис Даугавиньш
Андрис Даугавиньш Фото: Foto: Valentīna Abrazeja un Raimonds Subatovičs

Андрис Даугавиньш развелся со своей давней подругой Зандой Грубой и теперь снова свободный человек, сообщает журнал Privātā Dzīve.

Комментируя их развод, Андрис сказал: "В том-то и дело, что отношения начинаются и заканчиваются. Это просто жизнь".

Всего месяц назад Андрис и Занда были замечены вместе на премьере многосерийного фильма "Незваные гости". 

"То, что мы не пара, не мешает нам вместе посещать мероприятия. Я всегда стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми", - сказал Даугавиньш.

Как известно, Андриса и Занду познакомил ныне покойный путешественник Янис Вайшля. Разница в возрасте между ними составляла 26 лет. Актер отметит свой 56-й день рождения 7 апреля.

Подробности читайте в первоапрельском номере журнала Privātā Dzīve!

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