"В Госполиции будет работать кот" и другие первоапрельские шутки в Латвии

Государственная полиция объявила в социальных сетях, что с гордостью сообщает о том, что сегодня начнет свою работу новое подразделение - отдел кошачьей разведки и борьбы с наркотиками Департамента криминальной полиции.

В новом структурном подразделении пока к работе приступил один оперативник - кот Бруно, который единственный из пяти претендентов успешно прошел отбор, ловко маневрируя через полосу препятствий и точно идентифицируя тайник с наркотиками.

Госполиция шутит, что в настоящее время рассматривается возможность введения модели сотрудничества между собаками и кошками, но служебные собаки еще не высказали своего окончательного мнения по этому поводу.

Nē, mūsu sociālo tīklu konti nav uzlauzti. Mēs ar lepnumu varam paziņot, ka no šodienas Valsts policijā uzsākt darbu jauna struktūrvienība – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes kaķu 🐈‍⬛ izlūkošanas un 🍃 narkotiku apkarošanas vienība. pic.twitter.com/t7wB0933wv — Valsts policija (@Valsts_policija) April 1, 2025