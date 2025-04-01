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"В Госполиции будет работать кот" и другие первоапрельские шутки в Латвии

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija/X

Во вторник, 1 апреля, несколько государственных учреждений разыграли граждан. Президент Латвии Эдгар Ринкевич также не упустил эту возможность.

Государственная полиция объявила в социальных сетях, что с гордостью сообщает о том, что сегодня начнет свою работу новое подразделение - отдел кошачьей разведки и борьбы с наркотиками Департамента криминальной полиции.

В новом структурном подразделении пока к работе приступил один оперативник - кот Бруно, который единственный из пяти претендентов успешно прошел отбор, ловко маневрируя через полосу препятствий и точно идентифицируя тайник с наркотиками.

Госполиция шутит, что в настоящее время рассматривается возможность введения модели сотрудничества между собаками и кошками, но служебные собаки еще не высказали своего окончательного мнения по этому поводу.

Rīgas satiksme опубликовало в социальных сетях сообщение о том, что во время бетонных работ в 5-м трамвайном депо внимание строителей привлек странный предмет. Были вызваны эксперты, и оказалось, что эта окаменелость, вероятно, динозавр юрского периода. Экспонат также будет выставлен в Ночь музеев и сохранится в исторической коллекции компании.

Тем временем airBaltic на платформе X объявил о том, что в начале летнего сезона вводит концепцию супового питания.

С 1 апреля каждый прием пищи будет сопровождаться охлажденной миской латвийского свекольного супа. Завтрак? Суп. Обед? Суп. Утренняя чашка кофе? Заменяется свекольным блаженством. Чтобы соответствовать меню, мы изменили дизайн нашей униформы, вдохновившись культовым латвийским холодным супом!

Президент Эдгар Ринкевич тоже успел пошутить утром 1 апреля. Он написал в социальной платформе X, что проспал и не успеет на программу "900 секунд", а его сообщение процитировали на телевидении. Однако уже через несколько минут его можно было увидеть на канале TV3.

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