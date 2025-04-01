Во вторник, 1 апреля, несколько государственных учреждений разыграли граждан. Президент Латвии Эдгар Ринкевич также не упустил эту возможность.
"В Госполиции будет работать кот" и другие первоапрельские шутки в Латвии
Государственная полиция объявила в социальных сетях, что с гордостью сообщает о том, что сегодня начнет свою работу новое подразделение - отдел кошачьей разведки и борьбы с наркотиками Департамента криминальной полиции.
В новом структурном подразделении пока к работе приступил один оперативник - кот Бруно, который единственный из пяти претендентов успешно прошел отбор, ловко маневрируя через полосу препятствий и точно идентифицируя тайник с наркотиками.
Госполиция шутит, что в настоящее время рассматривается возможность введения модели сотрудничества между собаками и кошками, но служебные собаки еще не высказали своего окончательного мнения по этому поводу.
Nē, mūsu sociālo tīklu konti nav uzlauzti. Mēs ar lepnumu varam paziņot, ka no šodienas Valsts policijā uzsākt darbu jauna struktūrvienība – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes kaķu 🐈⬛ izlūkošanas un 🍃 narkotiku apkarošanas vienība. pic.twitter.com/t7wB0933wv— Valsts policija (@Valsts_policija) April 1, 2025
Rīgas satiksme опубликовало в социальных сетях сообщение о том, что во время бетонных работ в 5-м трамвайном депо внимание строителей привлек странный предмет. Были вызваны эксперты, и оказалось, что эта окаменелость, вероятно, динозавр юрского периода. Экспонат также будет выставлен в Ночь музеев и сохранится в исторической коллекции компании.
5. tramvaju depo, veicot betonēšanas darbus, būvnieka uzmanību piesaistījis īpatnējs objekts. Pieaicinot ekspertus, atklājās, ka tā ir fosilija, visticamāk dinozaurs no Jūras laikmeta.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 1, 2025
👀 Šo eksponātu būs iespējams aplūkot arī Muzeju nakts laikā, un tas tiks saglabāts uzņēmuma… pic.twitter.com/5RjX59WvUw
Тем временем airBaltic на платформе X объявил о том, что в начале летнего сезона вводит концепцию супового питания.
С 1 апреля каждый прием пищи будет сопровождаться охлажденной миской латвийского свекольного супа. Завтрак? Суп. Обед? Суп. Утренняя чашка кофе? Заменяется свекольным блаженством. Чтобы соответствовать меню, мы изменили дизайн нашей униформы, вдохновившись культовым латвийским холодным супом!
🥄✈️ With the aviation summer season taking off, airBaltic introduces an all-soup meal concept. Starting April 1st, every onboard meal will be a chilled bowl of Latvian beetroot soup. Breakfast? Soup. Dinner? Soup. Morning cup of coffee? Replaced with beetroot bliss.— airBaltic (@airBaltic) April 1, 2025
To match the… pic.twitter.com/RqBBluEotM
Президент Эдгар Ринкевич тоже успел пошутить утром 1 апреля. Он написал в социальной платформе X, что проспал и не успеет на программу "900 секунд", а его сообщение процитировали на телевидении. Однако уже через несколько минут его можно было увидеть на канале TV3.
Aizgulējos, netieku uz @TV3zinas 900 sekundēm, no sirds atvainojos— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 1, 2025
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