ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, есть ли у вас риск развития остеопороза

Остеопороз - это тихая угроза здоровью костей, которая часто остается незамеченной до первого перелома. Он поражает не только пожилых людей - потеря плотности костной ткани может начаться гораздо раньше, особенно если образ жизни и диета неблагоприятны для костей. Узнайте, есть ли у вас повышенный риск развития остеопороза и как укрепить свои кости своевременно!
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