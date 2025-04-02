ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, есть ли у вас риск развития остеопороза

Остеопороз - это тихая угроза здоровью костей, которая часто остается незамеченной до первого перелома. Он поражает не только пожилых людей - потеря плотности костной ткани может начаться гораздо раньше, особенно если образ жизни и диета неблагоприятны для костей. Узнайте, есть ли у вас повышенный риск развития остеопороза и как укрепить свои кости своевременно!