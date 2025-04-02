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ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, есть ли у вас риск развития остеопороза

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: SofikoS/Shutterstock

Остеопороз - это тихая угроза здоровью костей, которая часто остается незамеченной до первого перелома. Он поражает не только пожилых людей - потеря плотности костной ткани может начаться гораздо раньше, особенно если образ жизни и диета неблагоприятны для костей. Узнайте, есть ли у вас повышенный риск развития остеопороза и как укрепить свои кости своевременно!

Пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес e-mail и принимайте участие в конкурсе до 9 апреля.

10 апреля мы узнаем имя победителя, который получит подарочную карту Apotheka на 50 евро. Удачи!

Фото статьи
Фото: Publicitātes attēls

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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